Primera Division: Real Madrid gegen Real Betis heute live im TV, Livestream und Liveticker

Real Madrid hat heute die Chance, sich wieder an der Tabellenspitze zu positionieren. Beim Clasico am vergangenen Wochenende gegen den FC Barcelona hat der Klub sich einen Punkt Vorsprung mit einem 2:0 Sieg verdient, doch Barcelona hat gestern schon gegen Real Sociedad gewonnen. Kann Betis Sevilla die Madrilenen ärgern? Wo, wie und wann Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollt die Partie Real Madrid gegen Real Betis heute live und exklusiv in voller Länge sehen? Dann sichert Euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Real Madrid gegen Real Betis: Datum, Uhrzeit, Stadion

Die Partie Madrid gegen Betis wird heute, Sonntag den 8. März, um 21 Uhr angepfiffen. Betis Sevilla empfängt die Gäste aus der Hauptstadt im Estadio Benito Villamarin, das 60.720 Zuschauer fasst.

Primera Division: Real Madrid gegen Real Betis heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen in der Primera Division wird heute nicht im Free-TV empfangbar sein.

DAZN besitzt die exklusiven Rechte an der Primera Division und zeigt alle Partien live und in voller Länge. Dort findet Ihr auch alle Spiele der Serie A, Ligue 1 und Europa League live und exklusiv in voller Länge. Die Rechte an der Champions League teilt sich DAZN mit Sky.

Der Streamingdienst zeigt außerdem die besten Sportevents aus den USA, wie die kompletten Playoffs der NBA, NFL, NHL, MLB und MLS, inklusive des Super Bowls. Top-Kämpfe wie Anthony Joshua gegen Andy Ruiz oder Tyson Fury gegen Deontay Wilder liefen in den letzten Jahren auch stets bei DAZN. Außerdem findet ihr dort unter anderem Darts, Snooker, Motorsport, Wintersport, Tennis, E-Sports und noch vieles mehr.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet das Monatsabo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate. Schnappt Euch noch heute den kostenlosen Probemonat und verfolgt Real Madrid gegen Real Betis live .

Real Madrid gegen Real Betis im Liveticker

Falls ihr nicht auf das Angebot von DAZN zurückgreifen könnt oder möchtet, findet ihr im Spox-Liveticker eine Alternative. Der Ticker informiert euch über alle nennenswerten Geschehnisse aus dem Estadio Benito Villamarin.

Hier entlang zum Liveticker Real Madrid - Real Betis.

Primera Division: Die Tabelle zum 27. Spieltag

Die Plätze 11 bis 18 liegen in der Primera Division momentan noch recht eng zusammen, so dass Real Betis mit einem Überraschungssieg auf Platz 10 springen könnte, mit einer Niederlage aber auch nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt sein könnte.