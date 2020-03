Juventus Turin - Inter Mailand live: Serie A im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Absage des Derby d'Italia in der Vorwoche aufgrund des Coronavirus folgt an diesem Wochenende der Nachtrag des Spitzenspiels der Serie A (20:45 Uhr, im SPOX-LIVETICKER & auf DAZN). Zuschauer sind ob des grassierenden Virus im Stadion nicht zugelassen, SPOX verrät, wie ihr das Spiel trotzdem im Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der Titelkampf in der Serie A ist spannend wie schon lange nicht. Neben Serienmeister Juventus Turin reden heuer auch Tabellenführer Lazio Rom und Inter Mailand ein Wörtchen um den Scudetto mit. Mit einem Sieg gegen die Mailänder kann die Alte Dame wieder an Lazio vorbeiziehen und die Tabellenführung zurückerobern, Inter hingegen will mit einem Auswärtssieg am Führungsduo dranbleiben.

Seit der Saison 2010/11 gelangen den Nerazzurri in 19 Duellen jedoch nur drei Siege gegen Juventus Turin. Der letzte volle Erfolg gegen den Rivalen datiert vom 18. September 2016, seither ist Juve bereits sechs Spiele gegen Inter ungeschlagen.

Nachdem das Derby d'Italia vergangenes Wochenende aufgrund des Coronavirus abgesagt werden musste, findet nun eine Woche darauf das Nachtragsspiel statt. Um eine weitere Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, werden alle Partien der Serie A bis 3. April jedoch ohne Zuschauer ausgetragen.

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Stadion 08.03.2020 Juventus Turin Inter Mailand 20:45 Uhr Juventus Stadium

Juventus Turin - Inter Mailand: Serie A im Livestream und TV

Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt das Derby d'Italia heute ab 20:45 Uhr live über die volle Länge auf allen Geräten mit funktionierender Internetverbindung.

Das Spitzenspiel der italienischen Liga wird in Österreich nicht im Free-TV übertragen.

Juve vs. Inter: Derby d'Italia im Liveticker

Alternativ dazu kann man sich auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 20:45 Uhr auf den neuesten Stand bringen.

Juventus Turin gegen Inter Mailand: Mögliche Aufstellungen

Juve : Buffon - Sandro, Bonucci, de Ligt, Danilo - Matuidi - Bentancur, Ramsey - C. Ronaldo, Dybala, Cuadrado

Es fehlt: Demiral (Kreuzbandriss)

Inter : Padelli - Godin, D'Ambrosio, Ranocchia - Biraghi, Brozovic, Barella, Moses - Eriksen - Martinez, Lukaku

Es fehlen: Handanovic (Fingerverletzung), Sensi (Fußverletzung), Gagliardini (Knochenödem), Asamoah (Knieprobleme)

Derby d'Italia: Die letzten zehn Duelle in der Serie A

Datum Heim Gast Ergebnis 06.10.2019 Inter Mailand Juventus Turin 1:2 27.04.2019 Inter Mailand Juventus Turin 1:1 07.12.2018 Juventus Turin Inter Mailand 1:0 28.04.2018 Inter Mailand Juventus Turin 2:3 09.12.2017 Juventus Turin Inter Mailand 0:0 05.02.2017 Juventus Turin Inter Mailand 1:0 18.09.2016 Inter Mailand Juventus Turin 2:1 28.02.2016 Juventus Turin Inter Mailand 2:0 18.10.2015 Inter Mailand Juventus Turin 0:0 16.05.2015 Inter Mailand Juventus Turin 1:2

Tabelle der Serie A vor dem Sonntag