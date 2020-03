Manchester United - Manchester City heute live: Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Vor dem Europa-League-Duell mit dem LASK, empfängt Manchester United im heimischen Old Trafford den Lokalrivalen Manchester City (ab 17.30 Uhr, im LIVETICKER). SPOX verrät, wo es den Kracher im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

© getty

Manchester United ist nicht mehr so erfolgreich wie vor einigen Jahren, ausgerechnet die beiden größten Rivalen FC Liverpool und Manchester City dominieren den englischen Fußball. Doch gerade im direkten Duell mit den beiden wussten die Red Devils immer wieder zu überzeugen. So rechnet sich Trainer Ole Gunnar Solskjaer auch heute mindestens einen Punkt aus.

Für Manchester City geht es in der Liga um kaum noch etwas. Der LFC ist enteilt und so gut wie Meister, Leicester City konnte das Tempo nicht mehr mitgehen, so ist das Team von Pep Guardiola praktisch fix auf Tabellenplatz zwei verankert.

Der Fokus liegt wie praktisch jedes Jahr auf der Champions League, wo man mit einer 2:1-Führung ins Rückspiel gegen Real Madrid muss. Ein Manchester Derby wollen die Cityzens dennoch nicht verlieren.

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Stadion 08.03.2020 Manchester United Manchester City 17:30 Uhr Old Trafford

Manchester United vs. Manchester City: Premier League-Kracher im Liveticker

Wer keine Sekunde des Schlagers der Runde verpassen will, ist beim SPOX-LIVETICKER zur Partie genau richtig. Inklusive Vorberichten ist der Ticker bereits kurz vor Anpfiff voll im Gange.

Auch für alle anderen Partien dieser Premier-League-Runde steht ein Ticker zur Verfügung - einfach reinschauen .

© getty

ManUnited - ManCity: Premier League im TV und Livestream

Die Premier League kann man in dieser Saison über Sky verfolgen. Auch den Kracher der Runde zwischen ManUnited un ManCity überträgt der Bezahlsender live.

Für alle die nicht über den TV mit dabei sein können, gibt es einen Stream via der SkyGo-App.

United gegen City: Mögliche Aufstellungen

ManUnited: Romero - Shaw, Bailly, Maguire, Wan-Bissaka - McTominay, Fred - James, Fernandes, Mata - Ighalo

ManCity: Ederson - Mendy, Laporte, Fernandinho, Walker - Gündogan, Rodri, De Bruyne - B. Silva, Agüero, Mahrez

Premier League-Tabelle vor dem Manchester-Derby

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 29 66:21 45 82 2. Manchester City 27 68:29 39 57 3. Leicester City 28 54:28 26 50 4. FC Chelsea 28 47:39 8 45 5. Wolverhampton Wanderers 29 41:34 7 43 6. Sheffield United 28 30:25 5 43 7. Manchester United 28 42:30 12 42 8. Tottenham Hotspur 29 47:40 7 41 9. FC Arsenal 28 40:36 4 40 10. FC Burnley 29 34:40 -6 39 11. Crystal Palace 29 26:32 -6 39 12. FC Everton 28 37:42 -5 37 13. Newcastle United 29 25:41 -16 35 14. FC Southampton 29 35:52 -17 34 15. Brighton & Hove Albion 29 32:40 -8 29 16. West Ham United 29 35:50 -15 27 17. FC Watford 29 27:44 -17 27 18. AFC Bournemouth 29 29:47 -18 27 19. Aston Villa 27 34:52 -18 25 20. Norwich City 29 25:52 -27 21

Manchester United vs. Manchester City: Die letzten zehn Duelle