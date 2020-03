PSG denkt offenbar über Transfer von Lazios Sergej Milinkovic-Savic nach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Demnach soll PSG in den letzten Transferperioden bereits mehrfach beim Serie-A-Klub angeklopft haben, um den 25-Jährigen nach Paris zu lotsen. Nun soll ein Transfer im kommenden Sommer in die Tat umgesetzt werden.

Schenkt man der italienischen Zeitung Glauben, dann könnte die Ablöse für den serbischen Nationalspieler bei etwa 100 Millionen Euro liegen.

Der Mittelfeldmann spielt in der Ewigen Stadt eine hervorragende Saison und weilt mit seinem Team aktuell sogar an der Tabellenspitze der Serie A. Bislang stand Milinkovic-Savic in 31 Pflichtspielen für Lazio auf dem Rasen (fünf Tore, sieben Assists).