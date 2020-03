2. Bundesliga heute live: Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt Dynamo Dresden am heutigen Sonntag Erzgebirge Aue. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Das Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden fuhr am vergangenen Spieltag einen wichtigen Dreier beim 2:1 gegen Jahn Regensburg ein und kämpfte sich somit wieder bis auf drei Punkte an den Religationsplatz (Karlsruher SC) heran.

Aue hingegen feierte einen überraschend ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den Hamburger SV und steht somit im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue steigt am heutigen Sonntag (8. März) um 13.30 Uhr. Gespielt wird in der Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Die Spielstätte bietet rund 32.000 Zuschauern einen Platz.

Folgendes Schiedsrichtergespann im Einsatz:

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Manuel Gräfe Linienrichter: Guido Kleve und Markus Sinn

Guido Kleve und Markus Sinn 4. Offizieller: Christof Günsch

Christof Günsch VAR: Christian Dietz

Christian Dietz VAR-Assistent: Steffen Brütting

Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue heute im TV und Livestream

Es gibt nur eine Option, die Zweitligapartie zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue heute live im TV zu sehen - und diese bietet der Bezahlsender Sky . Der Pay-TV-Sender hat sich zur Saison 2019/20 alle Spiele der 2. Bundesliga gesichert und zeigt somit auch diese Begegnung live in voller Länge. Im Free-TV gibt es demnach keine Live-Berichterstattung aus Dresden.

Darüber hinaus bietet Sky einen Livestream via SkyGo sowie für alle Nicht-Kunden auch einen monatlich kündbaren Tagespass via SkyTicket an.

Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue heute im Liveticker

Solltet Ihr nicht über das benötigte Abonnement von Sky verfügen, könnt Ihr auf unseren ausführlichen Liveticker zurückgreifen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst keine wichtigen Szenen. Hier geht's zum Liveticker.

© getty

Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dresden : K. Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, Hamalainen - Burnic, Petrak - Pat. Schmidt, Husbauer, Horvath - Makienok

: K. Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, Hamalainen - Burnic, Petrak - Pat. Schmidt, Husbauer, Horvath - Makienok Aue: Männel - Mihojevic, Gonther, Rasmussen - Rizzuto, Fandrich, Riese, Baumgart - Nazarov - Hochscheidt, Testroet

2. Liga: Ergebnisse des 25. Spieltags im Überblick

Alle Augen sind auf das Spitzenspiel am Montag gerichtet. Dort trifft Spitzenreiter Arminia Bielefeld auf den ersten Verfolger VfB Stuttgart.

Die bisherigen Ergebnisse im Überblick: