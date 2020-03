2. Bundesliga heute live: Die Sonntagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen in der 2. Bundesliga drei Spiele an. SPOX verrät Euch, welche das sind und wo Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty

Ihr wollt die Highlights der ersten und zweiten Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels sehen? Dann sichert Euch jetzt den kostenlosen Probemonat bei DAZN!

2. Bundesliga: Die Sonntagsspiele im Überblick

Alle drei Sonntagsspiele der zweithöchsten deutschen Spielklasse steigen heute um 13.30 Uhr. Holstein Kiel empfängt Greuther Fürth, Dynamo Dresden trifft auf Erzgebirge Aue und St. Pauli gastiert in Sandhausen.

Uhrzeit Heim Gast 13:30 Uhr Holstein Kiel SpVgg Greuther Fürth 13:30 Uhr SG Dynamo Dresden FC Erzgebirge Aue 13:30 Uhr SV Sandhausen FC Sankt Pauli

2. Bundesliga: Die Sonntagsspiele heute live im TV und Livestream

Die Sonntagsspiele der 2. Bundesliga werden wie gewohnt nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Der Pay-TV-Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse und hat somit auch die Partien am heutigen Sonntag live im Programm.

Darüber hinaus bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Nicht-Abonennten können sich zudem mit dem monatlich kündbaren SkyTicket einen Tagespass sichern.

Wer nicht über das benötigte Abonnement verfügt, kann sich bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der jeweiligen Partien bei DAZN ansehen. Auch bei der Bundesliga stellt der Streaminganbieter diesen Dienst zur Verfügung. Auch neben Höhepunkten bietet DAZN jede Menge Live-Fußball an, darunter 40 Spiele der Bundesliga, Partien der Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Zudem ist DAZN die Heimat des US-Sports. Das "Netflix des Sports zeigt die NFL, NBA, NHL und MLB. Durch die Kooperation mit Eurosport hat DAZN auch die Übertragungsrechte an drei Grand Slams (Australian Open, French Open und US Open und den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio.

Das Abonnement kostet nach Ablauf des kostenfreien Probemonats lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro mit dem Jahresabo.

2. Liga heute im Liveticker

Wer keine Option hat, die Begegnungen der 2. Bundesliga am heutigen Sonntag vor den Bildschirmen zu sehen, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir bieten zu allen drei Partien einen ausführlichen Liveticker an. Hier geht's zur Übersicht:

© getty

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Das Spitzenduell zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Suttgart erwartet euch am Montag, um 20:30 Uhr. Der Hamburger SV hat sich mit einem 2:1 gegen Jahn Regensburg zwischenzeitlich auf Platz 2 positioniert, kann jedoch von den Stuttgartern wieder überholt werden.