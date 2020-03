DFB Pokal: Die Halbfinal-Auslosung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

DFB-Pokal: Datum, Uhrzeit, Ort

Die Auslosung der DFB-Halbfinal-Paarungen findet am heutigen Sonntag den 8. März ab 18 Uhr statt. Die Mannschaften werden wie in den vorigen Runden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gezogen.

DFB-Pokal: Die Auslosung heute im TV und Livestream

Die Auslosung der Halbfinal-Spiele des DFB-Pokals werden im Free-TV auf ARD gezeigt. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet neben der ARD-Sportschau auch einen eigenen Livestream für die mobilen Nutzer an.

© getty

DFB-Pokal: Die Auslosung heute im Liveticker

Als zusätzliche Option wird Euch von SPOX ein Liveticker zum mitlesen angeboten. Eine gute Alternative für alle, die nicht dazu kommen, die Auslosung im TV oder Livestream mitzuverfolgen. Der Link zum Liveticker befindet sich hier .

DFB-Pokal: Diese Teams sind noch im Halbfinale

1. FC Saarbrücken (Regionalliga Südwest)

FC Bayern München

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

DFB-Pokal: Zusammenfassung der vergangenen Runde

Der 1. FC Saarbrücken zog nach dem 7:6-Sieg im Elfmeterschießen gegen Bundesligisten Fortuna Düsseldorf als erster Regionalligist in der Geschichte des DFB-Pokals ins Halbfinale ein. Der Pokalsieger der vergangenen Saison Bayern München gewann nicht unbedingt problemlos mit 1:0 gegen Schalke 04. Nach 0:1 Rückstand in der ersten Halbzeit drehte Bayer Leverkusen das Spiel innerhalb von 18 Minuten und besiegte Union Berlin mit einem 3:1. Die SGE bezwang den Abstiegskandidaten Werder Bremen mit 2:0.

DFB-Pokal: Filip Kostic gesperrt

Das Halbfinale wird die Frankurter Eintracht wohl ohne Filip Kostic bestreiten müssen. Der Serbe wurde nach seiner roten Karte wegen zu harten Einsteigens gegen Ömer Toprak im Viertelfinal-Spiel gegen Werder Bremen für vier DFB-Pokal-Spiele gesperrt. Gegen das Urteil kann noch Einspruch eingelegt werden.

DFB-Pokal: Termine der restlichen K.o.-Phase

Die Halbfinals werden am 21. und am 22. April gespielt. Die Sieger dieser beiden Partien spielen dann am 23. Mai 2020 im DFB-Pokalfinale in Berlin.