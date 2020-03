FC Chelsea gegen FC Everton heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Chelsea empfängt heute am 29. Spieltag der Premier League den FC Everton. Die Blues verteidigen weiterhin den vierten Platz, während Everton im Mittelfeld verweilt. Hier erfahrt Ihr, wo und wann das Spiel heute im Livestream, TV und Liveticker gezeigt wird.

FC Chelsea - FC Everton: Datum, Ort, Uhrzeit

Das Spiel zwischen dem FC Chelsea und FC Everton findet am heutigen Sonntag den 8. März um 15 Uhr statt. Die Partie wird an der Stamford Bridge in London ausgetragen. Im Londoner-Stadion passen 40.853 Zuschauer rein.

FC Chelsea gegen FC Everton heute im TV und Livestream

Wie alle anderen Premier-League-Spiele findet auch dieses auf Sky statt. Der Pay-TV-Sender bietet das Spiel live und in voller Länge im Livestream an. Die Kunden haben die Möglichkeit mittels SkyGo den Stream abzurufen oder sich mit einem SkyTicket einen Tagespass zu erwerben.

Wer nicht nur die Premier League, sondern auch andere Top-Ligen-Europas sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Der Streaming-Anbieter zeigt unter anderem die Primera Division, Ligue 1 und die Serie A. Auch die europäischen Wettbewerbe (Europa League und Champions League) stehen im Programm. Das DAZN- Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro.

FC Chelsea gegen FC Everton heute im Liveticker

Wer kein Sky -Abo besitzt, hat die Möglichkeit das Spiel auf hier auf SPOX im Liveticker mitzulesen. Hier geht's zum Liveticker .

FC Chelsea vs FC Everton: Die letzten fünf Begegnungen

Das Liga-Hinspiel zwischen Chelsea und Everton ging mit 3:1 an den FC Everton. Für die Everton-Tore sorgten Richarlison und zweimal Calvert-Lewin. Den einzigen Treffer der Blues erzielte der Kroate Mateo Kovacic.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 07. Dezember 2019 Premier League FC Everton FC Chelsea 3:1 17. März 2019 Premier League FC Everton FC Chelsea 2:0 11. November 2018 Premier League FC Chelsea FC Everton 0:0 23. Dezember 2017 Premier League FC Everton FC Chelsea 0:0 25. Oktober 2017 EFL Cup FC Chelsea FC Everton 2:1

Premier League: die Tabelle vor dem 29. Spieltag