DFB-Pokal: So kannst Du die Auslosung heute live im TV und Livestream verfolgen

Am heutigen Sonntag werden die Halbfinal-Begegnungen des DFB-Pokals ausgelost. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Ziehung heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der FC Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der 1. FC Saarbrücken sind noch im DFB-Pokal verteten. Heute wird entschieden, welche Teams im Halbfinale aufeinandertreffen.

DFB-Pokal - Auslosung: Ort und Zeitpunkt

Die Auslosung der Halbfinal-Begegnungen des deutschen Pokals steigt am heutigen Sonntag (8. März) um 18 Uhr. Die Ziehung findet wie zuvor auch im Fußballmuseum in Dortmund statt.

Die Spiele werden am 21. und 22. April 2020 ausgetragen. Somit wird am Dienstag und Mittwoch jeweils eine Partie um 20.45 Uhr stattfinden.

DFB-Pokal: Die Auslosung heute live im TV und Livestream sehen

Die Live-Berichterstattung aus Dortmund wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die ARD zeigt die Auslosung des DFB-Pokals im Rahmen der Sportschau live in voller Länge. Zudem bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen kostenlosen Livestream an. Hier geht's zum Livestream.

DFB-Pokal - Auslosung: Die Ziehung der Halbfinalspiele heute im Liveticker

Alternativ zur Berichterstattung in Bildern bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker zur Auslosung des DFB-Pokals an. Dort bleibt Ihr ebenfalls auf dem neusten Stand und erfahrt unmittelbar nach dem Öffnen der Kugel, welche Teams aufeinandertreffen. Hier geht's zum Liveticker.

DFB-Pokal: Modus der Auslosung

Wie auch bei den Achtel- und Viertelfinals wird es nur einen Lostopf geben. Der Regionalligist 1. FC Saarbrücken genießt zudem Heimrecht - auch, wenn das Team als Zweites gezogen wird.

Wenn die anderen Mannschaften aus der Bundesliga aufeinandertreffen, darf das Team vor heimischer Kulisse spielen, welches zuerst gezogen wurde.

Die genauen Ansetzungen für die Halbfinalspiele werden dann rund zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung bekannt gegeben.

DFB-Pokal: Die Termine im Überblick

Das Finale steigt am 23. Mai 2020 in der Hauptstadt Berlin. Seit 1985 wird das Endspiel des DFB-Pokals im Olympiastadion ausgetragen. Die Vereinbarung läuft allerdings nach dem Finale aus, weshalb die Möglichkeit besteht, dass der Kampf um den deutschen Pokal auch in anderen Stadien stattfindet.

Runde Termin Halbfinale 21.-22. April 2020 Finale 23. Mai 2020

DFB-Pokal: Die Vereine mit den meisten Siegen