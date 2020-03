Bundesliga: FC Bayern München gegen FC Augsburg - Der Liveticker zum Nachlesen

Facebook

Bundesliga - FC Bayern München gegen FC Augsburg zum Nachlesen: 2:0 (0:0)

Tor: 1:0 Müller (53.)

Tor: 2:0 Goretzka (90+1.)

Das war es von unserer Seite aus München, ein Bundesligaspiel haben wir aber noch vor uns. Um 18:00 Uhr steigt das Krisenduell zwischen Mainz und Düsseldorf, statten Sie da also gerne dem Kollegen einen Besuch ab. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Sonntag und sage bis bald!

Augsburg bleibt mit dieser Pleite natürlich weiter unten drin und schaut jetzt mit Sicherheit auf die Partie zwischen Mainz und Düsseldorf, denn das sind die beiden "Verfolger" der Fuggerstädter. Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall von Abstiegsangst geprägt sein. Nächste Woche kommen die Wölfe nach Augsburg, im Anschluss geht es für das Team von Roger Schmidt in den Pott zu Schalke 04.

München nutzt also die Gunst der Stunde und baut den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Zähler aus. Dahinter folgen der BVB und Leipzig. Nächste Woche geht es dann in die Hauptstadt zu den Eisernen, bevor im Anschluss das Rückspiel in der Champions League gegen Chelsea ruft.

Pflicht erfüllt, nicht mehr, und nicht weniger. Die Bayern taten sich auch zu Beginn des zweiten Durchgangs schwer, aber nach dem Dosenöffner von Müller wurden die Gastgeber dann stetig besser, doch die Entscheidung wollte einfach nicht fallen. Kurz hielt das Stadion dann nochmal den Atem an, weil Niederlechner zum vermeintlichen Ausgleich einnetzte, aber der Augsburger stand einen Tick im Abseits. Kurz darauf machte Goretzka dann aber doch alles klar. Insgesamt ist der Sieg aber auch absolut verdient.

90.+6.: Bibiana Steinhaus pfeifft ein letztes Mal, das war der Schlusspfiff.

90.+4.: Die letzte Minute bricht gleich an, wenn überhaupt gibt es hier vielleicht noch den Ehrentreffer, aber mehr ist nicht drin.

90.+3.: Damit besteht nun endültig kein Zweifel mehr daran, dass die Bayern dieses Spiel für sich entscheiden werden. Von den Fuggerstädtern kommt auch keine Reaktion mehr.

90.+1.: Toooor! FC BAYERN MÜNCHEN - FC Augbsurg 2:0. Das ist die Entscheidung! Gnabry bittet rechts im Strafraum zum Tänzchen auf dem Bierdeckel, lässt zwei Verteidiger aussteigen und chippt die Kugel butterweich quer rüber zu Goretzka, der viel Übersicht beweist und aus sechs Metern flach unten links einschiebt.

90.: Fünf Minuten werden nachgespielt

89.: Toooor - jubeln alle Augsburger! Aber immer mit der Ruhe. Niederlechner wird in die Lücke geschickt und bleibt im Eins gegen Eins mit Neuer cool, doch im Nachtrag geht die Fahne hoch - und zwar zu Recht.

86.: Gnabry hatte die Entscheidung heute schon mehrfach auf dem Fuß und wieder wird er von Davies bedient, aber sein Schuss aus 13 Metern rauscht vorbei.

85.: Zudem kommt Lucas Hernandez für Coutinho. Das Wechselkontingent von Hansi Flick ist damit aufgebraucht.

85.: Und fast im gleichen Atemzug kann er durch zur Seitenlinie laufen, denn er wird gür Lucas Hernandez ausgewechselt.

85.: Und da kann sie endlich verteilt werden. Thiago steht wieder und sieht die Verwarnung für sein überhartes Einsteigen zuvor gegen Finnbogason.

85.: Auswechslung Thiago Alcântara do Nascimento Javier Martínez Aginaga

85.: Gelbe Karte Thiago Alcântara do Nascimento

85.: Auswechslung Philippe Coutinho Correia Lucas Hernández Pi

82.: Die Gäste merken jetzt, hier geht noch was!

81.: Bei der folgenden Ecke ist wieder der eingewechselte Isländer im Zentrum des Geschehens. Er schraubt sich auf Höhe des Fünfers in die Höhe und schickt den Kopfball in Richtung des Gehäuses von Neuer - Außennetz!

80.: Martin Schmidt setzt alles auf eine Karte und bringt Uduokhai für Jedvaj. Mehr Offensive kann er jetzt aber nicht mehr bringen, denn das war sein dritter Wechsel.

80.: Das gibt es nicht! Die Riesenchance zum Ausgleich! Finnbogason taucht nach feinem Zuspiel links vom Fünfer auf, nimmt den Kopf hoch und legt quer rüber zu zu Niederlechner, der am Fünfer lauert. Aber Neuer bekommt gegen den Flachschuss blitzschnell die Beine zu und der Nachschuss von Niederlechner aus sieben Metern wird gerade noch zur Ecke abgefälscht.

78.: Coutinho hat seine Spielfreude auf jeden Fal lnicht verloren. Ein Übersteiger hier, ein Übersteiger da, und weil das noch nicht reicht, gleich noch einen hinterher. Sein Zuspiel zum Mitspieler landet dann aber in den Füßen des Gegners. Es ist nicht die Partie des Brasilianers.

77.: Auch auf der Bayern-Bank ist Bewegung zu sehen, beim Team von Hansi Flick kündigt sich der nächste Wechsel an.

76.: Es wird offensiver beim FCA. Finnbogason ersetzt Löwen für die Schlussviertelstunde.

75.: Wieder Gnabry aus der Distanz! Am linken Strafraumeck verschafft er sich mit einer leichten Körpertäuschung etwas Platz und zirkelt die Pille aber knapp am langen Eck vorbei.

74.: Luthe ist jetzt ganz klar DER Mann bei den Fuggerstädtern. Gnabry versucht sein Glück zentral aus gut 19 Metern, aber der Keeper ist auf dem Posten.

73.: Mittlerweile haben die Gasteber alles im Griff, die Augsburger wirken auch von Minute zu Minute platter. Aber noch schaffen die Bayern es nicht, auch den Deckel draufzumachen.

FCB gegen Augsburg: Bayerns Chancen werden deutlich besser

71.: Das Stadion ist schon aufgesprungen, weil Gnabry nach tollem Steilpass ganz allein auf Luthe zurennt. Er schiebt die Kugel halbrechts im Sechzehner eigentlich ganz cool links am Keeper, aber eben auch Millimeter am Pfosten vorbei.

70.: Joshua Zirkzee muss sich nun endgültig damit abfinden, dass es Bundesligaspiele gibt, in denen er nicht trifft. Sein Arbeitstag ist beendet, Leon Goretzka kommt für ihn aufs Feld.

69.: Ob sich das noch rächt? Gnabry macht auf der linken Seite die Abwehr nass, zieht in den Strafraum und legt quer rüber auf Coutinho. Der Brasilianer kann aus zehn Metern unbedrängt direkt abziehen, aber Luthe spekuliert in die richtige Ecke, reißt die Arme hoch und hält sein Team mit der klasse Parade im Spiel.

67.: Martin Schmidt reagiert nun doch auf den Rückstand und die immer knapper werdende Zeit. Ruben Vargas ersetzt den blassen Philipp Max.

65.: Ja bist du denn des Wahnsinns? Wie kann man diese Chance vergeigen? Coutinho darf im Strafraum von links etwas zu frei abschließen, der Schuss wird allerdings geblockt und landet vor den Füßen von Müller. Der legt quer rüber auf Zirkzee und der muss aus sechs Metern das Rund eigentlich nur noch über die Linie drücken, schiebt es dem am boden liegenden Luthe aber stattdessen in die Arme.

63.: Jetzt aber, der Druck der Bayern steigt! Gnabry sucht von der linken Seite Zirkzee in der Mitte, aber Augsburg kann noch vor dem Lewandowski-Ersatz zur Ecke klären.

61.: Das war schon knapper, aber nicht minder richtig. Niederlechner wird hinter die Abwehrreihe geschickt, aber der Augsburger steht eine Fußlänge im Abseits.

59.: Aber das Passspiel der Münchner gewinnt etwas an Schärfe, da steckt einfach ein wenig mehr Dampf hinter den Aktionen. Macht allerdings im Endeffekt keinen großen Unterschied, mit welcher Geschwindigkeit der Ball über die Torauslinie rollt.

FC Bayern München gegen FC Augsburg: Spielweise kaum verändert durch ersten Treffer

58.: Einen richtigen Umschwung im Spiel der Bayern hat es aber auch durch das Tor noch nicht gegeben. Augsburg steht allerdings auch weiter sortiert und die Gastgeber haben die gleichen Probleme wie noch im ersten Durchgang.

56.: Die Bayern wollen aber gleich nachlegen, Thiago legt sich die Pille an der Strafraumkante mit der Brust selbst zum Seitfallzieher vor, trifft den Ball aber nicht richtig. Im Anschluss säbelt auch noch Zirkzee über den Querschläger.

55.: Das ist dann eben auch einfach effizient. Mit dem zweiten echten Torschuss gehen die Gastgeber in Führung und zerstören damit ein wenig den Plan des Martin Schmidt. Seine Augsburger müssen das Spiel nun auch umstellen, wenn sie hier einen Punkt mitnehmen wollen.

53.: Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - FC Augsburg 1:0. Da ist es passiert! Augsburg ist etwas ausgerückt, Boateng zaubert eine Sahneflanke in den Sechzehner hervor und Müller verwertet diese aus elf Metern im Sechzehner wunderschön mit der Innenseite. Luthe im Kasten ist chancenlos.

52.: Gnabry leitet sich seine eigene Chance mit einem Pass auf die Außenbahn zu Pavard selbst ein, denn er bekommt die Flanke des Franzosen umgehend zurück und kommt aus neun Metern links im Sechzehner sogar zum Kopfball, bringt aber keinen Druck dahinter.

51.: Ich nehme die Aussage, dass Hansi Flick sein Team wohl besser eingstellt hat, übrigens wieder zurück. Die zweite Halbzeit beginnt genauso schleppend, wie die alte aufgehört hat.

50.: Baier versucht es mit einem Distanzschuss aus gut 22 Metern, aber ähnlich weit fliegt der Ball auch über den Querbalken.

49.: Richter hat ganz viel Grünfläche vor sich und spaziert auf der linken Außenbahn entlang. Mit feinem Zuspiel steckt er Iago den Ball in den Sechzehner zu und der zieht aus spitzem Winkel sofort ab, von der Schussstärke war das aber eher ein Flanke. Neuer hat die Kugel auf jeden Fall sicher.

47.: Auf beiden Seiten gibt es übrigens keine Wechsel zu vermelden.

46.: Anscheinend hat Hansi Flick sienem Team einiges mit auf den Weg gegeben. Vom Anstoß weg rollt gleich der erste Angriff auf den Kasten von Luthe. Zirkzee nimmt den von hinten mitgelaufenen Gnabry über links mit, der bleibt mit dem Querpass ins Zentrum aber hängen.

46.: In der Allianz Arena rollt der Ball wieder!

Halbzeit: Martin Schmidt hat vor der Partie angekündigt, dass man sechs bis acht Kilometer mehr laufen müsse als die Bayern, wenn man gegen den Ligaprimus etwas holen will. Bisher stehen die Augsburger bei vier mehr gelaufenen Kilometern - der Plan scheint also aufzugehen. Die Frage ist, ob die Fuggerstädter das auch für weitere 45 Minuten halten können.

Halbzeit: Bravo an Augsburg, das hier bisher eine nahezu perfekte Partie abliefert und den Münchner das Leben mehr als schwer macht. Die Gastgeber strömten 45 Minuten lang keine Gefahr aus, der Abschluss von Müller kurz vor dem Pausenpfiff war mit weitem Abstand die beste Szene vom Flick-Team. In der zweiten Halbzeit dürfen gerne ein, zwei, oder sogar fünf Gänge hochgeschalten werden.

FC Bayern gegen Augsburg: Beste Chance kurz vor der Pause

45.+1.: Und dann ist (endlich) Halbzeit!

45.: Was ist das denn? War das wirklich eine Chance? Tatsächlich - und dazu gar keine so schlechte. Gnabry dribbelt sich über rechts an den Strafraum heran, bringt eine halbhohe Flanke etwas in den Rücken der Abwehr und Müller nimmt den Halbvolley direkt, setzt ihn aber per Aufsetzer knapp über die Latte - Luthe wäre zudem da gewesen.

45.: Harmlos. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Pavard hat auf dem rechten Flügel ein wenig Platz, bringt den Ball flach in die Mitte, aber da steht nur Luthe.

44.: Auch Luthe scheint schon so gelangweilt, dass scheinbar vergessen hat, dass er den Ball auch noch abschlagen muss. Die Unparteiische erinnert ihn freundlicherweise daran.

43.: Bibiana Steinhaus lässt super den Vorteil laufen, Davies wird auf links steil geschickt und sucht mit direkten Zuspiel ins Zentrum Zirkzee, aber wieder ist ein Augsburger Bein dazwischen und klärt zur Ecke.

41.: Knapp fünf Minuten sind es noch zur - erlösenden - Pause. Bislang fehlt es diesem Spiel nahezu an allem. Der Auftritt der Gastgeber wirkt beinahe schon blutleer.

40.: Der nächste Eckball, Boateng steht am zweiten Pfosten sogar völlig frei und ihm fällt das Spielgerät auch auf die Rübe, allerdings bekommt er keinen Druck dahinter. Der Ball landet über Umwege nochmal bei den Bayern, Kimmich setzt am linken Strafraumeck zu einem Mix aus Schlenzer und Flanke an, aber Luthe fischt sich das Rund locker aus der Luft.

FC Bayern München gegen FC Augsburg: Erster Torschuß für den FCB

39.: Bayern sucht den Nussknacker und belagert den Augsburger Strafraum für drei Ecken am Stück, aber jede einzelne davon ist viel zu ungefährlich und wird abgewehrt.

37.: Doch auch mit diesem Standard wissen die Gastgeber nichts anzufangen. Der Kurzpass soll es sein, aber für den gibt es keinen Abnehmer und die Kugel rollt ins Toraus.

36.: Zirkzee bekommt von Bibiana Steinhaus einen Freistoß im Mittelfeld geschenkt. Den Einsatz von Löwen im Luftduell muss man wahrlich nicht abpfeifen.

35.: Gnabry erobert sich im Augsburger Aufbauspiel die Kugel und auf einmal geht es schnell. Im Zentrum wird Coutinho mitgenommen, der verzögert kurz und schickt dann wieder Gnabry in den Strafraum - aber da steht Augsburg schon wieder sicher und Framberger klärt.

33.: Das ist fast schon bezeichnend. Alaba missglückt eine Flanke auf Höhe der Torauslinie und der Ball senkt sich beinahe schon gefährlich auf das Gehäuse von Luthe. Reiner Zufall.

32.: Oh je, das ist wirklich nix. Pavard sucht von der rechten Seite Müller im Zentrum, aber auch diese Flanke landet in den Armen von Luthe.

FC Bayern gegen Augsburg: Mehrere ungefährliche Standards

30.: Es mangelt auch ein wenig an Genauigkeit. Gnabry wird auf der linken Außenbahn die Linie herunter geschickt, aber den Ball hätte selbst Usain Bolt zu seiner besten Zeit nicht bekommen.

29.: Eine halbe Stunde ist rum und von den Bayern kam noch keine ansatzweise gefährliche Aktion. Das gab es in dieser Saison auch noch nicht allzu oft.

28. : Coutinho hat die Seite gewechselt und wird auf rechts steil in den Sechzehner geschickt, aber Luthe hat aufgepasst und ist einen Schritt vor dem Brasilianer am Ball.

26.: Der folgende Freistoß aus dem rechten Halbfeld ist dann absolut peinlich. Baier will die Gastgeber mit einem frechen Flachpass hinter die Abwehrreihe überraschen, spielt das Rund aber genau in die Füße von Davies.

25.: Besonders hart ist dieses Spiel wahrlich nicht, aber Davies scheint das wohl ändern zu wollen und steigt Baier von hinten voll in die Hacken. Da kann man auch über eine Karte nachdenken, aber auch hier lässt Bibiana Steinhaus Gnade walten.

23.: Es ist bislang das erwartet schwierige Spiel für die Gastgeber. Augsburg traut sich nun auch immer mehr zu und attackiert die Bayern sehr hoch. Mal schauen, wie lange die Gäste das aufrecht erhalten können.

21.: Jetzt auch mal die Bayern mit einer Ecke, aber die ist viel zu kurz an den ersten Pfosten geschlagen und wird geklärt. Über Standards geht auf beiden Seiten noch nichts.

20.: Die Ballbesitzüberlegenheit der Bayern kann ich Ihnen gerne in Zahlen nennen, es sind nämlich 70 Prozent Ballbesitz auf Seiten der Hausherren, aber viel damit angefangen haben sie damit noch nicht. Der einzige Torschuss geht immer noch auf das Konto der Fuggerstädter.

18.: Niederlechner taucht plötzlich komplett frei vor Neuer auf und will ihn umkurven, aber der Keeper der Bayern grätscht mit dem langen Bein zur Ecke ab. Zudem wird auch aufgeklärt, warum der Augsburger so frei war: er stand nämlich zwei Meter im Abseits.

16.: Max steht zur nächsten Ecke der Gäste bereit und bringt sie nicht ungefährlich in Richtung des zweiten Pfostens, aber letztendlich ist sie doch zu ungenau und Coutinho drischt die Kugel aus der Gefahrenzone.

14.: Die Anfangsphase plätschert so ein wenig vor sich hin. Die Hausherren finden gegen die in der Defensive zwei Viererketten aufziehenden Augsburger immer noch kein Durchkommen, und die Gäste haben es hingegen immerhin schon geschafft, Neuer zu einer Parade zu zwingen - auch wenn der sich dafür noch nicht sonderlich anstrengen musste.

FC Bayern München gegen FC Augsburg: Noch keine Großchance

12.: Falls der Kopfball von Framberger eben noch kein Torschuss war, dann aber jetzt dieser Versuch! Löwen darf aus 17 Metern relativ unbedrängt aus zentraler Position abziehen, das Leder fliegt aber direkt in die Arme des Nationalkeepers im Gehäuse der Bayern.

11.: Und der Keeper macht das Spiel blitzschnell, noch schneller ist allerdings Davies, der die linke Außenbahn herunterprescht und seinen Gegenspieler ohne Mühe abschüttelt. Am Ende wird er dann aber doch zu weit Richtung Torauslinie gedrängt und verliert die Pille.

10.: Augsburg startet ein erstes vorsichtiges Herantasten in die Hälfte der Bayern und es springt immerhin eine Ecke dabei heraus. Bei dieser kommt sogar Framberger zum Kopfball, aber der wird lediglich zur Rückgabe für Neuer im Kasten.

9.: Coutinho darf sich diesmal selbst auf links als Flankengeber probieren, aber sein hoher Ball findet nicht Zirkzee, sondern lediglich Jedvaj, der das Leder aus dem Strafraum köpft.

8.: Augsburg zeigt sich bislang lauffreudig. Allerdings läuft es bisher nur hinterher, und zwar vornehmlich dem Ball. Aber die Räume sind bei den Fuggerstädtern sehr eng und kompakt gestellt, bisher finden die Hausherren noch kein wirkliches Durchkommen.

7.: Und wieder wird der Brasilianer links im Strafraum gesucht, diesmal allerdings von Müller mit seiner Flanke nicht gefunden. Der Ball rutscht durch bis ins Toraus und Luthe legt sich die Kugel zum Abstoß bereit.

6.: Ein erster langer Ball in den Sechzehner findet sogar Coutinho in halblinker Position, aber dem misslingt aus vollem Lauf die Annahme mit der Brust und Augsburg kann klären.

5.: Schon befindet sich der nächste Bayern-Akteur in der Horizontalen. Müller wird von Jedvaj von hinten umgemäht, aber noch bleibt die Verwarnung in der Brsuttasche der Unparteiischen.

3.: Kurzer Schreckmoment bei den Bayern, denn Kimmich bleibt nach einem Zusammenstoß am Boden liegen, kann nach kurzer Pause aber auch schon wieder stehen und am Spielgeschehen teilnehmen.

2.: Die Hausherren deuten gleich in den ersten Minuten an, dass sie dieses Spiel hier leiten wollen und werden. Augsburg sieht den Ball zu Beginn nur aus der Entfernung, weil der sicher durch die Reihen der Bayern läuft.

1.: Und jetzt ist es soweit, Bibiana Steinhaus pfeift die Partie an! Es ist übrigens ihr 20. Bundesligaspiel als Schiedsrichterin.

vor Beginn: Zum Einlauf gibt es heute übrigens Tina Turners "Simply the best" und eine Choreo der 75000 Zuschauer in der ausverkauften Arena. So kann man ein Jubiläum gebührend feiern.

vor Beginn: Da betreten unsere 22 Akteure und das Schiedsrichtergespann auch schon den Rasen der Allianz Arena. Jetzt fehlt noch die Platzwahl und das obligatorische Shake Hands, dann kann es in wenigen Minuten losgehen!

vor Beginn: Schiedsrichterin der Partie ist heute Bibiana Steinhaus, unterstützt wird sie aber natürlich von ihren Assistenten, bestehend aus Rafael Foltyn und Marcel Unger, als Vierter Offizieller steht Dr. Matthias Jöllenbeck zur Seite und in Köln sitzt Robert Schröder an den Videomonitoren.

vor Beginn: Einen kleinen Fakt gibt es noch zum heutigen Auftritt der Hausherren, denn der wird nicht im klassischen Dress erfolgen, sondern mit einem einmaligen Jubiläumstrikot. 120 Jahre nach der Gründung (27.02.1900) sollen die ganz in weiß und mit bordeauxroten Ärmeln und Kragen gehaltenen Jerseys an die Trikots aus der Saison 1931/32 erinnern - dem Jahr der allerersten Meisterschaft.

vor Beginn: So langsam dürfte der FCA allerdings auch mal anfangen, auch 2020 Punkte zu holen, ganz so neu ist das Jahr nämlich schon gar nicht mehr. Bislang stehen aus sieben Spielen nur ein Sieg (2:1 gegen Bremen), ein Remis (1:1 gegen Freiburg) und satte fünf Niederlagen zu Buche, die letzten beiden waren allerdings auch gegen Leverkusen und Gladbach, also keine Leichtgewichte. So eines ist der FCB allerdings auch nicht und die Historie spricht nicht unbedingt für die Fuggerstädter. 13 der 17 Bundesligaduelle gingen nämlich an die Münchner, nur zwei konnten selbst gewonnen werden.

vor Beginn: "Jetzt kommt eine Phase, in der wir punkten müssen, ansonsten kann es für uns noch einmal tiefster Abstiegskampf werden. Wir wollen die nächsten Spiele mit Mut angehen und das am Sonntag zeigen" - das ließ Gegenüber Martin Schmidt verlauten, seinerseits Coach der Fuggerstädter. Bis auf Rang 14 ist man mittlerweile schon abgerutscht, als Puffer vor der Abstiegszone steht nur noch Mainz. Der Abstand auf Düsseldorf auf dem Relegationsplatz beträgt zwar noch sechs Zähler, aber es gibt heute ja auch noch das Abendspiel, und da spielt, dreimal dürfen Sie raten: Düsseldorf gegen Mainz.

vor Beginn: Dennoch, und auch weil das erste Bayern-Derby in Augsburg nur mit 2:2 endete, mahnt unter anderem Vorstandsmitglied Oliver Kahn: "Wir können uns keine Ausrutscher erlauben, wir müssen das Level hochhalten, weil jedes Spiel entscheidend ist." Trainer Hansi Flick erinnert einerseits an das Hinspiel, aber auch an die erfolgreichen letzten Wochen: "Wir wollen das Spiel gewinnen, denn wir spielen zu Hause. Augsburg hat uns diese Saison schon weh getan, auch in der vergangenen Saison. Wir wollen genauso souverän auftreten, wie gegen Schalke und Hoffenheim. Die Mannschaft ist aktuell sehr fokussiert und spielt sehr leidenschaftlich."

vor Beginn: Angesichts der letzten Wochen fällt es zudem schwer, nicht an einen Sieg der Hausherren zu denken. Mit dem 6:0 in der Vorwoche bei Hoffenheim holte man den neunten Bundesligasieg in den letzten zehn Spielen, nur gegen Leipzig gab es ein torloses Remis. Und auch in den Pokalen war am Ligaprimus kein Vorbeikommen. Am Dienstag zog man mit einem knappen 1:0 bei den Knappen ins DFB-Pokal-Halbfinale ein, eine Woche zuvor stellte man in London mit einem klaren 3:0-Erfolg über Chelsea alle Weichen auf ein Weiterkommen in der Champions League.

vor Beginn: Was auch kommt, die Bayern werden auch nach dieser Partie definitiv weiter an der Tabellenspitze stehen. Fraglich ist nur noch, mit welchem Abstand auf die Verfolger. Vor diesem Spieltag waren es drei Punkte auf Leipzig, das konnte gestern allerdings nur einen aufholen, dafür ist der BVB nach dem Sieg im Borussen-Duell mit Gladbach nun wieder Bayernjäger Nummer eins und sitzt dem Team von Hansi Flick bis auf einen Zähler im Nacken. Ein Sieg heute würde aber sogar zwei Spiele Vorsprung in der Tabelle bedeuten.

Bundesliga: Die Aufstellungen von Bayern München und Augsburg

Vor Beginn: Überraschend steht Luthe anstatt Stammkeeper Koubek zwischen den Pfosten, zudem rotieren Lichtsteiner, Gruezo und Vargas aus der Startelf, Framberger, Iago und Baier sind dafür von Beginn an neu dabei.

Vor Beginn: Für diese Aufstellung hat sich FCA-Coach Martin Schmidt entschieden: Luthe - Framberger, Jedvaj, Gouweleeuw, Iago - Khedira, Baier - Richter, LKöwen, Max - Niederlechner.

Vor Beginn: Mit folgender Aufstellung geht der FC Bayern in die Partie: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coutinho - Zirkzee.

Vor Beginn: Anlässlich des 120-jährigen Vereinsjubiläums wird der FC Bayern heute mit einem Sondertrikot auflaufen. Die Retro-Trikots sind auch käuflich zu erwerben.

Vor Beginn: Der FC Bayern gewann 76 Prozent (13 von 17) der Bundesliga-Duelle mit Augsburg. Unter den aktuellen BL-Teams ist die Siegquote nur gegen Wolfsburg höher (78 Prozent; mind. 5 Spiele). Der FCA hat gegen den FCB die höchste BL-Niederlagenquote.

Vor Beginn: Der Rekordmeister kann RB Leipzig mit einem Sieg bis auf fünf Punkte davonziehen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff zur Partie ist um 15.30 Uhr.

