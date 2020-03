2. Bundesliga heute live: Holstein Kiel gegen Greuther Fürth im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen sich Holstein Kiel und Greuther Fürth in der 2. Bundesliga gegenüber. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Holstein Kiel vs. Greuther Fürth: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen Holstien Kiel und Greuther Fürth steigt am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr. Austragungsort ist das Holstein-Stadion in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel. Die Spielstätte umfasst eine Kapazität von rund 15.000 Zuschauern.

Als Schiedsrichter fungiert Frank Willenborg. Dem Unparteiischen assistieren Thomas Gorniak, Daniel Riehl und Dr. Riem Hussein. Dr. Robert Kampka und Markus Wollenweber sind als Videoschiedsrichter in Köln im Einsatz.

Holstein Kiel - Greuther Fürth heute live im TV und Livestream sehen

Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga und hat somit auch Holstein Kiel gegen Greuther Fürth im Programm. Eine Live-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen wird es demnach nicht geben. Zudem bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Nicht-Abonnenten können sich mit dem monatlich kündbaren SkyTicket außerdem einen Tagespass sichern.

Holstein Kiel gegen Greuther Fürth heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Gastspiel von Greuther Fürth bei Holstein Kiel live vor den Bildschirmen zu sehen, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir bieten zu allen Zweitliga-Begegnungen einen ausführlichen Liveticker an. Hier geht's zum Liveticker für die Partie.

Holstein Kiel - Greuther Fürth: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten sie spielen:

Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Ignjovski - Mühling, Özcan - Iyoha, J.-S. Lee, Reese

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen