NBA-News: Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks soll wohl am Knie untersucht werden

Giannis Antetokounmpo muss sich nach einem Sturz gegen die Los Angeles Lakers wohl einer Untersuchung am linken Knie unterziehen.

Bei einem Sturz im Spiel gegen die Los Angeles Lakers verdrehte der amtierende NBA-MVP sich am Freitag sein Knie, konnte das Spiel nach einer kurzen Pause in Absprache mit den Teamärzten jedoch beenden. "Man muss ihn vor sich selbst schützen", sagte Bucks-Coach Mike Budenholzer: "Aber ich bin zuversichtlich, dass er okay ist."

Antetokounmpo trug nach der Partie einen Kompressions-Sleeve und konnte sich nur mit einem leichten Humpeln fortbewegen, sagte gegenüber den anwesenden Reportern jedoch, dass sich sein Knie gesund anfühle. Darüber hinaus musste der Star mit drei Stichen an seiner Lippe genäht werden, die während der 103:113-Niederlage aufgeplatzt war.

Der MVP legt in dieser Saison durchschnittlich 19,6 Punkte, 13,7 Rebounds und 5,8 Assists auf, seine Bucks führen die NBA mit 53 Siegen an. Als nächstes trifft Milwaukee am Sonntagabend auf die Phoenix Suns.