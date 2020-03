FC Barcelona gegen Real Sociedad heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag empfängt der FC Barcelona am 27. Spieltag von LaLiga Real Sociedad. Wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ihr wollt die Partie des FC Barcelona heute live sehen? Dann sichert Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und seht das Spiel kostenfrei in voller Länge.

FC Barcelona vs. Real Sociedad heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und Real Sociedad am 27. Spieltag der Primera Division steigt am heutigen Samstag (7. März) um 18.30 Uhr. Austragungsort ist das legendäre Camp Nou in Katalonien, das über 99.000 Zuschauern einen Platz bietet.

Als Schiedsrichter ist Juan Martinez Munuera im Einsatz.

FC Barcelona - Real Sociedad heute live im TV und Livestream

Wer FC Barcelona gegen Real Sociedad heute live vor den Bildschirmen verfolgen will, kann dies ausschließlich bei DAZN tun. Der Streamindienst hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der spanischen Liga gesichert und zeigt somit alle Spiele live in voller Länge.

Die Partie von Barca kommentiert Uli Hebel, während Jonas Hummels als Experte fungiert. Die Live-Berichterstattung beginnt kurz vor dem Anpfiff.

Im frei empfangbaren Fernsehen oder im Pay-TV gibt es demnach keine Übertragung der Begegnung.

FC Barcelona gegen Real Sociedad heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Begegnung zwischen Barca und dem Team aus San Sebastian live vor den Bildschirmen zu sehen, könnt Ihr das Geschehen aus Katalonien auch in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und bleibt immer auf dem neusten Stand. Hier geht's zum Liveticker.

FC Barcelona will Clasico-Niederlage wettmachen

Am vergangenen Wochenende verlor der FC Barcelona bei Real Madrid den so wichtigen Clasico mit 0:2 und somit auch die Tabellenführung. Lionel Messi und Co. sind also auf Wiedergutmachung aus. Vor dem 27. Spieltag trennt Barca zwar lediglich ein Punkt von den Königlichen, doch mit Real Sociedad kommt keinesfalls Laufkundschaft.

Der Klub aus San Sebastian zog unter der Woche durch einen 1:0-Sieg bei Mirandes in das Finale der Copa del Rey ein. Dort kommt es zum Baskenduell mit Athletic Club. Auch in der Liga sind die Basken voll auf Kurs. Derzeit rangiert das Team von Trainer Imanol Alguacil auf dem sechsten Platz und liegt nur drei Zähler hinter dem FC Sevilla, der auf Rang drei steht. Zu Barca beträgt der Rückstand zwölf Punkte.

Primera Division: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag