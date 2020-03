Ski Alpin heute live: Herren-Abfahrt in Kvitfjell im Livestream & TV sehen

Die Abfahrt der Herren (ab 11:00 Uhr LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER) eröffnet am Samstag das Weltcup-Wochenende im norwegischen Kvitfjell. SPOX verrät euch, wo es das Rennen im Livestream, TV sowie Liveticker gibt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Jetzt ein neues Konto bei DAZN eröffnen und im ersten Monat den kompletten Ski-Weltcup gratis im Eurosport-Channel live mitverfolgen!

In der vorletzten Abfahrt der Saison könnte sich Beat Feuz, der letztes Jahr hinter Dominik Paris in Kvitfjell den zweiten Platz belegte, bereits die kleine Abfahrts-Kristallkugel sichern. Nur mehr Thomas Dressen hätte die Möglichkeit dies noch verhindern, der Rückstand auf den Schweizer beträgt allerdings 194 Zähler.

Der Gesamtweltcupzweite Aleksander Aamodt Kilde war beim ersten Training am Donnerstag Schnellster, bester Österreicher war auf Rang neun Christian Walder.

Mit Vincent Kriechmayr (14.) und Matthias Mayer (18.) hat der ÖSV für die am Samstag geplante Abfahrt noch zwei weitere heiße Eisen am Start.

© getty

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream der Kvitfjell-Abfahrt

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live genießen, so auch die Abfahrt der Herren in Kvitfjell. DAZN-Abonennten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

Weiters überträgt der öffentlich-rechtliche ORF das Rennen auf ORF eins. Einen Livestream dazu findet man in der TvThek. Neben Eurosport zeigt auch das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen das Ski-Event in Norwegen.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 11.00 Uhr Kvitfjell (NOR) Abfahrt Herren SPOX DAZN , ORF eins

Herren-Abfahrt in Kvitfjell: Liveticker

Wer die vorletzte Abfahrt der Herren-Weltcup-Saison nicht vor dem Fernsehschirm verfolgen kann, findet im SPOX-Liveticker die perfekte Alternative.

Ski Alpin: Weltcup-Kalender der Herren im März

Datum Ort Disziplin Sieger 01.03.2020 Hinterstoder (AUT) Kombination Pinturault (FRA) 02.03.2020 Hinterstoder (AUT) Riesenslalom Pinturault (FRA) 07.03.2020 Kvitfjell (NOR) Abfahrt 08.03.2020 Kvitfjell (NOR) Super G 14.03.2020 Kranjska Gora (SLO) Riesenslalom 15.03.2020 Kranjska Gora (SLO) Slalom 18.03.2020 Cortina (ITA) Abfahrt 19.03.2020 Cortina (ITA) Super G 20.03.2020 Cortina (ITA) Teambewerb 21.03.2020 Cortina (ITA) Riesenslalom 22.03.2020 Cortina (ITA) Slalom

Weltcup: Stand in der Abfahrt der Männer