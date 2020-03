Letzte Abfahrt der Saison: Matthias Mayer gewinnt sensationell - Beat Feuz holt sich Kristallkugel

Die Abfahrt der Herren (ab 11:00 Uhr LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER) eröffnet am Samstag das Weltcup-Wochenende im norwegischen Kvitfjell. SPOX verrät euch, wo es das Rennen im Livestream, TV sowie Liveticker gibt.

Für Feuz reichte es nur zu Rang vier, aufgrund des enormen Vorsprungs auf Thomas Dreßen war der Sieg der Kristallkugel aber bereits vor dem Rennen fix. Der Schweizer musste schlussendlich mit der Kristallkugel von Henrik Kristoffersen jubeln, weil die FIS keine mit hatte und sich eine vom Norweger ausborgen musste. Aleksander Aamodt Kilde als Zweiter konnte seine Gesamtweltcup-Führung ausbauen, Dritter wurde Carlo Janka (+ 0.37).

Für den ÖSV gab es heute aber beinahe genauso viel zu bejubeln, denn Matthias Mayer holte sich seinen zweiten Abfahrtssieg in dieser Saison. Damit könnte der Kampf um die Super-G-Kugel am Sonntag noch weiter an Feuer gewinnen. Mayer sagte nach dem Rennen nüchtern: "Es war eine recht gute Fahrt."

Auf die Frage nach der Motivation für den morgigen Super-G: "Es ist nie schlecht wenn man davor gewinnt, morgen geht es aber ums Eingemachte. Hoffentlich spielt das Wetter nicht viel mit, aus meiner Sicht muss ich gewinnen."

Die weiteren Österreicher waren Daniel Danklmaier (+ 1.29), Vincent Kriechmayr (+ 1.47), Daniel Hemetsberger (+ 1.55), Otmar Striedinger (+ 1.79) und Max Franz (+ 2.50).

Abfahrt in Kvitfjell: Zwischenstand

Platz Läufer Zeit/Rückstand 1. Matthias Mayer (AUT) 1:48.02 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) + 0.14 3. Carlo Janka (SUI) + 0.37 4. Beat Feuz (SUI) + 0.43 5. Travis Ganong (USA) + 0.55 Weiter 11. Daniel Danklmaier (AUT) + 1.29 13. Vincent Kriechmayr (AUT) + 1.47 14. DanielHemetsberger(AUT) + 1.55 21. Otmar Striedinger (AUT) + 1.79 28. Max Franz (AUT) + 2.50

Weltcup: Stand in der Abfahrt der Männer (vor dem Rennen)

Platz Athlet Siege Punkte 1. Beat Feuz (SUI) 2 600 2. Thomas Dreßen (GER) 3 406 3. Dominik Paris (ITA) 2 384 4. Vincent Kriechmayr (AUT) 0 344 5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0 333 6. Matthias Mayer (AUT) 1 324 7 Johan Clarey (FRA) 0 301 8. Kjetil Jansrud (NOR) 0 208 9. Carlo Janka (SUI) 0 199 10. Maxence Muzaton (FRA) 0 189

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream der Kvitfjell-Abfahrt

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live genießen, so auch die Abfahrt der Herren in Kvitfjell. DAZN-Abonennten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

Weiters überträgt der öffentlich-rechtliche ORF das Rennen auf ORF eins. Einen Livestream dazu findet man in der TvThek. Neben Eurosport zeigt auch das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen das Ski-Event in Norwegen.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 11.00 Uhr Kvitfjell (NOR) Abfahrt Herren SPOX DAZN , ORF eins

Herren-Abfahrt in Kvitfjell: Liveticker

Wer die vorletzte Abfahrt der Herren-Weltcup-Saison nicht vor dem Fernsehschirm verfolgen kann, findet im SPOX-Liveticker die perfekte Alternative.

