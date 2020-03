NBA-News: L.A. Clippers verpflichten wohl Center Joakim Noah

Facebook

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN . Demnach herrsche bei den Clippers Optimismus, dass Noah bis zum Saisonende bei der Franchise bleiben könnte, sofern der 35-Jährige keinen Rückschlag erleide.

Gerüchten zufolge sollte der Big Man bereits im September vergangenen Jahres bei den Clippers vorspielen, musste aufgrund einer Verletzung an der Achillessehne aber offenbar absagen. Ende Januar bekräftigte Noah in einem Instagram-Video, dass er mittlerweile aber wieder "komplett gesund" sei.

Zuletzt stand er vergangene Saison auf dem Parkett, 2018/19 lief er in 42 Spielen für die Memphis Grizzlies auf. In durchschnittlich 16,5 Minuten legte der ehemalige Defensive Player of the Year 7,1 Punkte und 5,7 Rebounds auf.

Noah bringt den Clippers weitere Tiefe auf der Center-Position sowie eine gewisse Toughness. Der Franzose bringt Erfahrung aus zwölf Jahren NBA und insgesamt 60 Playoff-Spielen mit.