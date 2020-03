2. Liga: VfL Osnbarück gegen SV Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream

Facebook

Mit fünf Punkten aus den ersten sechs Spielen nach der Winterpause ist Wehen Wiesbaden der Anschluss an das rettende Ufer gelungen. Mit einem Dreier gegen Osnabrück könnte die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm auch den VfL in Abstiegsnot bringen. Die Mannen von der Bremer Brücke fuhren in der Rückrunde bislang noch keinen Sieg ein und liegen aktuell nur sieben Zähler vor Wehen.

VfL Osnabrück gegen SV Wehen Wiesbaden: Datum, Termin, Ort

Osnabrück gegen Wehen Wiesbaden ist eines der beiden Freitagsspiele des 25. Spieltags in der 2. Liga. Wie die Begegnung Nürnberg gegen Hannover wird auch das Duell zwischen dem VfL und den Hessen am Freitag, 5. März, um 18.30 Uhr angepfiffen.

Gespielt wird an der Bremer Brücke. Im Stadion des VfL Osnabrück finden 16.100 Zuschauer Platz.

© getty

2. Liga: Der 25. Spieltag im Überblick

Termin Heim Auswärts 6. März, 18.30 Uhr 1. FC Nürnberg Hannover 96 6. März, 18.30 Uhr VfL Osnabrück SV Wehen 7. März, 13 Uhr Hamburger SV Jahn Regensburg 7. März, 13 Uhr Heidenheim Karlsruher SC 7. März, 13 Uhr SV Darmstadt 98 VfL Bochum 8. März, 13.30 Uhr SG Dynamo Dresden FC Erzgebirge Aue 8. März, 13.30 Uhr Holstein Kiel SpVgg Greuther Fürth 8. März, 13.30 Uhr Sandhausen FC Sankt Pauli 9. März, 20.30 Uhr VfB Stuttgart Arminia Bielefeld

VfL Osnabrück vs. SV Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream

Livebilder von der Bremer Brücke liefert Sky liefern, das die Rechte an der Übertragung der 2. Liga hält. Beim Pay-TV-Sender besteht die Möglichkeit, Osnabrück gegen Wehen Wiesbaden als Einzelspiel oder in Ausschnitten in der Konferenz mit dem Parallelspiel zu sehen.

Ab 18 Uhr stimmt Euch Moderator Stefan Hempel auf die beiden zeitgleich stattfindenden Begegnung am Freitagabend ein. Als Kommentator fungiert Heiko Mallwitz.

Sky bietet darüber hinaus einen Livestream an. Sowohl über Sky Go als auch mit Sky Ticket (für alle Nicht-Abonennten) könnt Ihr die Begegnung ebenfalls online abrufen.

2. Liga: Osnabrück vs. Wehen im Liveticker

Wer nicht auf das Live-Bild zurückgreifen kann, den versorgt SPOX mit allen Infos. Wir haben zu sämtlichen Partien der 2. Liga einen Liveticker im Angebot.

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen Osnabrück und Wehen Wiesbaden.

Osnabrück gegen Wehen Wiesbaden: So lief die Partie in der Vorrunde

Blickt man auf das Spiel in der Hinrunde, sollte Wehen Wiesbaden mit einem guten Gefühl in das Duell am Freitag gehen. Zuhause wurde Osnabrück mit 2:0 geschlagen.

Innenverteidiger Niklas Dams brachte Wehen in der 27. Minute in Führung. Kurz vor Schluss packte Manuel Schäffler das zweite Tor drauf. Die Hessen kamen mit diesem Spiel erst so richtig in der Liga an.

Es war nämlich der erste Saisonsieg, nachdem man aus den ersten sieben Spielen lediglich einen Zähler gegen den VfL Bochum gesammelt hatte.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag