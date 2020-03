ÖFB-Cup, Halbfinale heute live: Red Bull Salzburg - LASK im TV & Livestream sehen

Facebook

Out in der Europa League, fünf Pflichtspiele sieglos und bei der Generalprobe 2:3 in Altach: Für Red Bull Salzburg stehen die Vorzeichen vor dem Cup-Halbfinal-Schlager gegen den LASK am Donnerstag in Wals-Siezenheim alles andere als gut. Die in der Liga sechs Zähler enteilten Linzer befinden sich plötzlich in der Favoritenrolle, Salzburg hofft aber noch rechtzeitig, zurück in die Spur zu finden.

"Die Leistung im Training ist ganz gut, in den wichtigen Momenten bringen wir unser Bestes aber nicht auf den Platz. Das ist komisch", wirkte Salzburg-Trainer Jesse Marsch etwas ratlos. Auch die Spieler haben keine Erklärung parat. "Es ist, wie es ist, aber wissen selber nicht warum. Wir geben Gas im Training, aber in den Spielen können wir es nicht so rüberbringen, wie wir es gewohnt sind", meinte Stürmer Mergim Berisha.

"Wir dürfen nicht zu sehr auf den LASK schauen, sondern müssen schauen, dass bei uns die Mechanismen endlich greifen", forderte Keeper Cican Stankovic vor dem Schlagerspiel.

Red Bull Salzburg - LASK: TV-Übertragung, Livestream zum ÖFB-Cup

Der ORF überträgt das Halbfinalspiel von Red Bull Salzburg gegen den LASK live und exklusiv in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, Rainer Pariasek übernimmt die Moderation und Herbert Prohaska und Helge Payer die Analyse. Der Kommentator ist Michael Bacher.

Über die TvThek kann man das Spiel auch im Livestream mitverfolgen.

ÖFB-Cup: Halbfinale im Überblick

Die beiden Begegnungen im ÖFB-Cup:

Datum Heim Gast Ergebnis/Liveticker 04.03.2020, 18 Uhr Austria Lustenau Wacker Innsbruck 1:0 05.03.2020, 20.45 Uhr Red Bull Salzburg LASK SPOX

LASK-Verteidiger Potzmann erlitt vor Salzburg-Duell Kreuzbandriss

© getty

LASK-Verteidiger Marvin Potzmann hat sich beim 5:1-Kantersieg gegen Hartberg am Sonntag einen Kreuzbandriss zugezogen. Das bestätigte der Tabellenführer. Potzmann hatte sich in einem Zweikampf mit Hartberg-Spieler Jürgen Heil das Knie verdreht. Der 26-Jährige fällt für den Rest der Saison aus.

Die genaue Diagnose, seine Ausfalldauer und ein möglicher Operationstermin stehen aber noch nicht fest, wie der LASK ausführte.

Salzburg - LASK: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai - Daka, Hwang

Ersatz: Coronel - Ramalho, Farkas, Ashimeru, Bernede, Okugawa, Koita, Berisha

Es fehlt: Kristensen (Oberschenkel)

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Raguz, Frieser

Ersatz: Gebauer - Ramsebner, Wostry, Haudum, Sabitzer, Klauss, Tetteh

Es fehlt: Potzmann (Kreuzbandriss)

Zweitligist Austria Lustenau wartet als Gegner

Im ersten Halbfinale setzte sich im "Westduell" Austria Lustenau gegen Wacker Innsbruck mit 1:0 durch . Die Vorarlberger unter Trainer Roman Mählich, stehen damit dem Pokaltitel so nahe wie vor fast zehn Jahren nicht mehr. So ging man im Endspiel in der Saison 10/11 gegen Paul Gludowatz' Ried mit 0:2 unter.

Finanzieller Anreiz

Die Gastvereine dürfen sich über eine Prämie von jeweils 65.000,- Euro freuen. Die Heimteams erhalten je 35.000,- Euro sowie die Erlöse aus dem Ticketverkauf und die sonstigen Publikums-Einnahmen.

Der Final-Termin

Das ÖFB Cup-Finale findet am Freitag, den 1. Mai 2020 im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt.