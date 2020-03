FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:1: FCB müht sich ins DFB-Pokal-Halbfinale - Hopp-Schmähungen bleiben aus

Facebook

Flick verzichtete in der Startelf überraschend auf Zirkzee, an dessen Stelle Müller als Mittelstürmer auflief. Den krankheitsbedingten Ausfall von Boateng fing er auf, indem er Kimmich ins Abwehrzentrum und Tolisso neu in die Mannschaft beorderte. Müller und Kimmich fehlten somit beide im Mittelfeld. Darunter litt zunächst das vor allem bei den deutlichen Siegen bei Chelsea und Hoffenheim so flüssige und zielstrebige Kombinationsspiel des FC Bayern.

Schalke, mit Schubert statt Nübel im Tor, verteidigte mit einer Fünferkette tief und versuchte nach Ballgewinn schnell nach vorne zu kommen. Die einzige Spitze Burgstaller scheiterte in der 12. Minute zunächst an der Latte und traf in der 20. sogar ins Tor. Der Treffer zählte wegen einer knappen Abseitsstellung jedoch zurecht nicht.

In der Folge münzte der FC Bayern sein von Beginn an bestehendes erhebliches Ballbesitzplus zunehmend in zielstrebige Kombinationen und in letzter Konsequenz auch Torabschlüsse um. Zunächst blieben diese jedoch weitestgehend ungefährlich, ehe Kimmich den Ball in der 40. in Folge einer nur unzureichend geklärten Ecke volley zum 1:0 versenkte. Schalke schaffte es mittlerweile kaum mehr, sich aus dem eigenen Strafraum zu befreien.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an diesem Spielbild nichts: Der FC Bayern drängte auf das 2:0, in der 62. scheiterte etwa Coutinho an der Latte. Ab Mitte der zweiten Halbzeit setzte Schalke zwar immerhin wieder den einen oder anderen gefährlichen Konter - spielte aber keinen davon konsequent zu Ende. Der FC Bayern war dem 2:0 bis zum Abpfiff näher als Schalke dem Ausgleich.

FC Schalke 04 - FC Bayern: Die Aufstellungen

Schalke: Schubert - Kenny, Becker (87., Gregoritsch), Todibo, Nastasic, Oczipka - Matondo (83., Kutucu), McKennie, Schöpf, Boujellab (64., Raman) - Burgstaller. - Trainer: Wagner.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Kimmich, Alaba, Davies - Tolisso (85., Zirkzee), Thiago - Gnabry, Goretzka, Coutinho - Müller. - Trainer: Flick.

Die Daten des Spiels FC Schalke 04 - FC Bayern München

Tor: 0:1 Kimmich (40.)

Burgstaller führte Schalke erstmals in einem Pflichtspiel als Kapitän aufs Feld.

Der FC Bayern hat seit dem Finale 2016 gegen Dortmund (0-0 n.V., 4-3 i.E.) in jedem seiner 21 DFB-Pokalspiele getroffen.

Schalke blieb im neunten Pflichtspiel in Serie vor dem Seitenwechsel ohne Treffer.

Der Star des Spiels: Joshua Kimmich (FC Bayern)

Mit seiner starken Direktabnahme erzielte er das so wichtige 1:0 für den FC Bayern. In ungewohnter Rolle als Innenverteidiger defensiv stabil und im Aufbauspiel sehr prägend für das Spiel seiner Mannschaft. Verzeichnete überragenden 180 Ballaktionen und brachte 95 Prozent seiner Zuspiele an den Mann. Darunter waren einige sehenswerte Flugbälle in die Spitze.

Der Flop des Spiels: Nassim Boujellab (FC Schalke 04)

Boujellab bereitete in der Anfangsphase zwar eine Chance von Schöpf vor, war in der Folge aber kein Faktor mehr im Schalker Spiel und musste in der 64. als erstes runter. Er schloss kein einziges Mal ab, gewann nur etwa 38 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte nur etwa 60 Prozent seiner Pässe an den Mann.

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler

Stieler hatte das Spiel gut im Griff. Burgstallers vermeintlichen Treffer in der 20. wegen einer Abseitsstellung nicht zählen zu lassen, war richtig.