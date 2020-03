FC Schalke 04 gegen FC Bayern München heute im Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Schalke 04 gegen FC Bayern München jetzt im Liveticker: 0:0

27.: Nach einem Foul an Alaba gibt es Freistoß für die Bayern aus guter Position, halblinks etwa 23 Meter vom Tor entfernt. Coutinho führt aus, setzt den Ball aber in die Mauer.

25.: Das Spiel geht also durchaus vielversprechend los, mit einigen Abschlüssen und Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Bayern haben mehr Spielanteile, doch Schalke wirkt bei den Gegenstößen gefährlich und schafft es bislang, die Bayern-Abwehr damit immer wieder zu beschäftigen.

24.: Nächste Möglichkeit der Bayern: Müller kommt halbrechts im Sechzehner an einen springenden Ball und will ihn direkt und hoch ins rechte Eck schlenzen, setzt das Leder aber ein gutes Stück über die Latte.

22.: Auf der anderen Seite der nächste gefährliche Abschluss: Pavard kommt am Sechzehner an einen Abpraller und zieht volley ab, die Körperhaltung erinnert stark an seinen schönen Treffer bei der Weltmeisterschaft gegen Argentinien. Nur diesmal erwischt er den Ball nicht ganz so perfekt, und so kann Schubert den halbhohen Schuss zur Seite lenken.

19.: Der Ball ist im Netz! Doch der Jubel der Schalker wird im Keim erstickt. Matondo treibt den Ball bis zum Sechzehner und steckt dann durch in den Lauf von Burgstaller. Der schließt freistehend vor Neuer im Grätschen ab und setzt den Ball ins rechte Eck. Doch die Fahne des Linienrichters geht sofort nach oben, und die Entscheidung wird durch eine kurze Rücksprache von Schiedsrichter Tobias Stieler per Funk mit seinen Kollegen bestätigt.

16.: Da ist die erste Torchance der Bayern! Alaba bedient Pavard auf rechts mit einem guten Ball, der flankt mit dem ersten Kontakt in den Rückraum. Goretzka zieht aus etwa 12 Metern sofort ab, sein Flachschuss geht knapp am linken Pfosten vorbei ins Aus.

15.: Den Bayern fehlen bislang die Abschlüsse. Und auch der hier ist eher unabsichtlich: Pavard wird mit einem Seitenwechsel bedient und will den Ball volley von rechts in die Mitte bringen. Der Ball rutscht ihm dabei auf den Spann und segelt gefährlich in Richtung Tor, senkt sich aber erst hinter der Latte.

12.: Riesenchance für Schalke! Burgstaller scheitert an der Latte. McKennie treibt die Kugel bei einem Konter über rechts nach vorne, bringt dann die perfekte Flanke an den Fünfmeterraum. Burgstaller schließt per Seitfallzieher ab und produziert damit einen Aufsetzer, der an den Querbalken und von dort ins Aus springt. Glück für die Bayern.

11.: Schöner Doppelpass-Versuch zwischen Gnabry und Müller. Gnabry hebt das Leder in den Lauf Müllers, der köpft im Sechzehner zurück in den Lauf seines Kollegen, ein Gegenspieler hat dann aber etwas dagegen und geht dazwischen.

10.: Die Schalker fackeln nicht lange: Burgstaller kommt vor dem Sechzehner an den Ball und zieht sofort flach ab, erwischt den Ball aber nicht gut und bringt ihn nicht in die Nähe des Kastens.

8.: Der erste gute Angriff der Hausherren brachte also gleich die erste Großchance der Partie. Nun kontrollieren die Bayern aber wieder das Tempo, Schalke zieht sich weit zurück.

5.: Gute Chance für Schalke! Boujellab schaltet sich auf links mit ein und legt ab auf den mitgelaufenen Schöpf. Der verschafft sich halblinks an der Strafraumlinie Platz, legt sich den Ball auf den rechten Fuß - und schlenzt ihn dann ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Da hätte sich Neuer wohl vergeblich gestreckt gehabt.

3.: Die Gäste übernehmen gleich die Kontrolle und halten den Ball in den eigenen Reihen. Schalke beginnt in eher defensiver Grundformation.

2.: Gleich zu Spielbeginn gibt es in der Schalker Kurve die ersten Plakate, gerichtet an den DFB: " Dementer Fußball-Bund: Zusage gegen Kollektivstrafen vergessen, versucht ihr nun uns Fans mit Spielabbrüchen zu erpressen", steht dort.

1.: Die Bayern werden gleich gefährlich: Gnabry nimmt rechts am Sechzehner einen hohen Ball an und bringt ihn flach vors Tor. Müller kommt nicht an die Kugel, Schubert greift zu.

1.: Das Spiel läuft.

Vor Beginn: Gleich geht's los, Schiedsrichter Tobias Stieler pfiff unter anderem das Pokalfinale, das Bayern mit 3:0 gegen Leipzig gewann. Guido Burgstaller führt Schalke erstmals in einem Pflichtspiel als Kapitän aufs Feld.

Vor Beginn: Hansi Flick ...

... über das Spiel: "Wir gehen immer nur von Spiel zu Spiel und ich erwarte von meiner Mannschaft, was sie in den letzten Spielen gezeigt hat, dass sie immer sehr konzentriert ist. Die Qualität im Kader ist sehr hoch, trotz der ganzen Ausfälle. Die Mannschaft macht das im Moment sehr gut.

... über den Lewadowski-Ersatz: "Thomas Müller wird vorne im Zentrum spielen und Leon Goretzka wird dessen Position hinter der Spitze spielen."

... über Boateng: "Er hatte Magen-Darm und ihm ging es nicht ganz so gut. Deswegen war es für uns das Signal, dass er zuhause bleibt. Wir haben bis zur Länderspielpause noch wichtige Spiele und kriegen das hoffentlich anders gebacken."

... über die Ereignisse neben dem Platz: "Wir haben darüber überhaupt nicht gesprochen und konzentrieren uns auf den Fußball."

Vor Beginn: David Wagner ...

... über den Towartwechsel: "Ich denke, dass die Ereignisse in den letzten Wochen sowohl sportlich als auch alles, was drumherum passiert ist, keine andere Entscheidung zugelassen haben. Es war nach den letzten beiden Spielen, in denen Alex sehr unglücklich agiert hat, alternativlos, den Wechsel vorzunehmen. Ich wünsche jetzt Schubi für die nächsten Spiele alles Gute."

... über die Nachricht an Nübel: "Wir haben gestern Nachmittag vor dem Training gesprochen. Er war gefasst, er hat das auch irgendwo gespürt und geahnt. Da gab es keine Diskussion und er hat das respektiert."

... über das Nervenkostüm von Schubert: "Fehler gehören zum Torwartspiel dazu, auch wenn es nicht exorbitant viele sein sollten. Er hatte vor dem 0:5 in Bayern auch gute Spiele gemacht. Ich wünsche ihm, dass er das, was er im Training und in einigen Spielen gezeigt hat, bestätigen kann. Wir freuen uns, dass er in unseren Reihen ist und werden ihm allen Support geben."

Vor Beginn: Schalke ist seit vier Pflichtspielen sieglos (zwei Remis, zwei Niederlagen), der letzte Sieg gelang im Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC nach Verlängerung. Bayern gewann zwölf der vergangenen 13 Pflichtspiele.

Vor Beginn: Thomas Müller schoss viermal so viele Pokaltore (32) wie Schalkes komplette Startelf (acht).

Vor Beginn: Guido Burgstaller steht erstmals im Jahr 2020 in der Startelf der Königsblauen. Seine einzigen beiden Saisontore gelangen ihm in der 1. Pokalrunde beim 5:0 beim SV Drochtersen. Seitdem ist er 1026 Spielminuten - über 17 Stunden - torlos.

Vor Beginn: Schalkes Startelf ist im Schnitt 24 Jahre und 16 Tage alt - die der Bayern gut 2,5 Jahre älter (26 Jahre, 210 Tage). Es ist Schalkes jüngste Startelf im DFB-Pokal seit Juli 2011 - damals gab es einen 11:1-Erfolg beim FC Teningen.

Vor Beginn: Hansi Flick wechselt im Vergleich zum 6:0 in Sinsheim auf zqwi Positionen: Der Ex-Schalker Leon Goretzka sowie Corentin Tolisso beginnen statt Jerome Boateng (krank) und Joshua Zirkzee.

Vor Beginn: Markus Schubert steht wieder anstelle von Alexander Nübel zwischen den Pfosten. Zuletzt durfte er beim 0:5 in München ran, als ihm als einzigem Spieler dieser Bundesligasaison in einem Spiel 2 schwere Fehler vor Gegentoren unterliefen.

Vor Beginn: Timo Becker bestreitet sein viertes Pflichtspiel für Schalke. Starten durfte er zuvor nur am 21. Spieltag beim 1:1 gegen Paderborn, da agierte er als Rechtsverteidiger.

Vor Beginn: Es gibt fünf Änderungen bei Königsblau gegenüber dem 0:3 auf Schalke. Statt Alexander Nübel (Bank), Ozan Kabak (Beckenprellung), Benito Raman, Amine Harit und Michael Gregoritsch (alle Bank) beginnen heute Markus Schubert, Jean-Clair Todibo, Timo Becker, Rabbi Matondo und Gudio Burgstaller.

Aufstellungen: Schubert verdrängt Nübel - Bayern München ohne Zirkzee

Vor Beginn : Die Aufstellungen sind da. So gehen Schalke und Bayern das Viertelfinale an:

Schalke: Schubert - Todibo, Nastasic, Becker - Kenny, McKennie, Boujellab, Schöpf, Oczipka - Matondo, Burgstaller

Schubert - Todibo, Nastasic, Becker - Kenny, McKennie, Boujellab, Schöpf, Oczipka - Matondo, Burgstaller Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, Alaba, Davies - Tolisso, Thiago - Gnabry, Goretzka, Coutinho - Müller

Vor Beginn: Neben der Frage, wer bei Schalke im Tor steht, gilt das Hauptaugenmerk heute Abend sicher den Fans. Gibt es wieder Transparente gegen Hopp oder den DFB? Und wenn, wird das Spiel unterbrochen, womöglich sogar abgebrochen? Wie verhalten sich die Teams und das Schiedsrichtergespann im Fall der Fälle? Nach der No-Tolerance-Ansage von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kann man sich kaum vorstellen, dass alles ruhig bleibt.

Vor Beginn: Schiedsrichter Tobias Stieler leitet die Partie.

Vor Beginn: Die Partie in der Veltins Arena in Gelsenkirchen beginnt um 20.45 Uhr.

Schalke 04 - FC Bayern live im TV und Livestream

Die Viertelfinal-Begegnung im DFB-Pokal wird nicht auf DAZN übertragen. Stattdessen läuft das Spiel Schalke 04 gegen Bayern München heute unter anderem im Free-TV. Die ARD berichtet ab 20.15 Uhr mit Moderator Alexander Bommes und Reporter Gerd Gottlob aus der Veltins-Arena. Beim öffentlich-rechtlichen Sender steht auch ein kostenloser Livestream bereit. Zudem überträgt der Pay-TV-Sender Sky ab 18 Uhr auf Sky Sport HD 1. Neben der TV-Übertragung kann die Partie auch im Livestream via Sky Go verfolgt werden. Ebenso kann per Sky Ticket ein Tagespass erworben werden.

Hier könnt Ihr Euch den kostenlosen Probemonat sichern.

Schalke - FC Bayern: Der Weg beider Teams ins Viertelfinale