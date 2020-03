UEFA Nations League: Die Auslosung der Gruppen im Liveticker

Am heutigen Abend wird um 18 Uhr die Gruppenphase der UEFA Nations League ausgelost. Die DFB-Elf wird dabei in der höchsten Liga, Liga A, antreten. Die Auslosung der Nations League begleitet SPOX im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

UEFA Nations League: Die Auslosung jetzt Liveticker

Vor Beginn: Los geht es mit der Auslosung von Liga D, um die sich der ehemalige englische Nationaltorhüter David Seaman kümmert. Auch UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti richtet nun ein paar Worte an die Gäste.

Vor Beginn: Gleich kann es losgehen. Host Pedro Pinto hat die Bühne betreten und begrüßt alle 55 teilnehmenden Nationalteams - insbesondere den Vorjahressieger Portugal.

Vor Beginn: Die teilnehmenden Mannschaften sind gemäß ihres Abschneidens bei der letzten Nations League gesetzt worden. So droht der DFB-Elf zum Beispiel eine Hammergruppe mit den Niederlanden, Spanien und Dänemark.

Vor Beginn: Bei der Auslosung ist Deutschland in Topf 4 gesetzt. Das heißt, dass Spiele gegen Kroatien, Polen und Island in der Gruppenphase ausgeschlossen sind. Diese Teams stiegen im Vorjahr sportlich ebenfalls ab.

Vor Beginn: Die DFB-Elf wird, trotz des sportlichen Abstiegs in der letzten Ausgabe des Turniers, weiterhin in Liga A der Nations League antreten. Grund dafür ist die Aufstockung der höchsten Liga von zwölf auf 16 Mannschaften.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur Auslosung der Gruppenphase der UEFA Nations League.

Nations League: Die Auslosung der Gruppenphase heute live im TV und Livestream

Die Loszeremonie aus Amsterdam könnt Ihr live auf DAZN sehen. Ab 18 Uhr wird die komplette Auslosung mit dem Kommentar von Christoph Stadler übertragen.

Auf DAZN gibt es außerdem auch über 100 Spiele der Champions League live und in voller Länge, die komplette Europa League, alle Freitags-, frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie die europäischen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 zu sehen. Auch abseits des Fußball gibt es auf DAZN das volle Paket an Spitzensport. Die NBA, NFL, NHL, MLB, Boxen, UFC und Tennis könnt Ihr beim Streamingdienst sehen.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat, bzw. 119,99 Euro im Jahr. Der erste Monat ist dabei kostenlos.

Eine Übertragung im Free-TV steht nach aktuellem Stand noch nicht fest.

Nations League: Modus

Die 16 Mannschaften in Liga A werden in vier Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. In diesen Gruppen spielt jede Mannschafte je ein Heim- und Auswärtsspiel gegen jede andere Mannschaften. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich für die Final Four, in der im KO-System der Sieger der Nations League ermittelt wird.

In den Ligen B bis D kämpfen die Mannschaften um Auf- und Abstieg. Die jeweiligen Gruppensieger spielen bei der nächsten Ausgabe des Turniers in der nächsthöheren Liga, die jeweiligen Gruppenletzten steigen in die nächsttiefere Liga ab.

Nations League: Lostöpfe in Liga A

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Portugal Belgien Bosnien und Herzegowina Kroatien Niederlande Frankreich Ukraine Polen England Ukraine Dänemark Deutschland Schweiz Polen Schweden Wales

Nations League: Lostöpfe in Liga B

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Österreich Schottland Slowakei Bulgarien Russland Norwegen Türkei Israel Wales Serbien Irland Ungarn Tschechien Finnland Nordirland Rumänien

Nations League: Lostöpfe in Liga C

Topf 1: Topf 2: Topf 3: Topf 4: Griechenland Nord-Mazedonien Estland Armenien Albanien Kosovo Slowenien Aserbaidschan Montenegro Weißrussland Litauen Kasachstan Nordirland Zypern Luxemburg Moldawien

Nations League: Lostöpfe in Liga D