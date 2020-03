UEFA Nations League: Die Auslosung heute im TV und Livestream verfolgen

Facebook

Die Auslosung findet am heutigen Dienstag um 18 Uhr in Amsterdam statt.

Nations League: Die Auslosung heute im TV und Livestream verfolgen

Die Auslosung könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN sehen. DAZN beginnt mit der Übertragung wenige Minuten bevor Start der Veranstaltung.

Die Auslosung könnt Ihr im deutschen Fernsehen zudem auf Sky Sport News HD verfolgen.

Nations League: Wie funktioniert der Modus?

Die Nationalverbände der UEFA wollten die Anzahl der Freundschaftsspiele minimieren. Daher wurde die Nations League ins Leben gerufen. Dadurch sollte einerseits die sportliche Fairness verbessert werden, da alle Mannschaften am selben Tag und zur selben Zeit ihre Partien bestreiten. Anderseits wurde die Anzahl der Pflichtspiele in diesem Wettbewerb von 138 aus 162 erhöht, wodurch sich der kommerzielle Wert erhöhen soll.

Doch wie funktioniert die Nations League?

Mit der ersten Spielzeit im Jahr 2018/2019 wurden die in den Ligen A bis D startberechtigten Mannschaften anhand des Abschneidens sportlich ermittelt. In den Ligen A bis C spielen jeweils 16 Mannschaften in vier Vierergruppen, in der Liga D sieben Teams in zwei Gruppen. Die Mannschaften treten gegeneinander in Hin- und Rückspielen an.

In der Liga A nehmen die Gruppensieger im Juni 2021 an der Endrunde der UEFA Nations League teil (Halbfinals, Spiel um Platz drei, Endspiel). Von den vier Endrundenteilnehmern wird eine Nation als Ausrichter bestimmt. Die Gruppenletzten steigen dafür in die Liga B ab.

In Liga B steigen Gruppensieger auf, die Tabellenletzten steigen in Liga C ab. Die Gruppensieger der Liga C steigen ebenfalls auf. Zwei Teams aus Liga C steigen für die Ausgabe 2022/23 in Liga D ab. Diese beiden Mannschaften werden durch Play-outs (Heim- und Auswärtsspiele) bestimmt, die zwischen den vier viertplatzierten Mannschaften jeder Gruppe der Liga C gespielt werden.

Nations League: Die Lostöpfe im Überblick

Durch den Modus-Änderung durfte die deutsche Nationalmannschaft in der Liga A bleiben. In der ersten Auflage der Nations League belegte die DFB-Elf hinter Frankreich und den Niederlanden nur den dritten Rang und wäre dementsprechend in die Liga B abgestiegen.

Liga A:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Portugal Belgien Bosnien-Herzegowina Kroatien Niederlande Frankreich Ukraine Polen England Spanien Dänemark Deutschland Schweiz Italien Schweden Island

Liga B:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Österreich Schottland Slowakei Bulgarien Russland Norwegen Türkei Israel Wales Serbien Irland Ungarn Tschechien Finnland Nordirland Rumänien

Liga C:

Topf 1: Topf 2: Topf 3: Topf 4: Griechenland Nord-Mazedonien Estland Armenien Albanien Kosovo Slowenien Aserbaidschan Montenegro Weißrussland Litauen Kasachstan Nordirland Zypern Luxemburg Moldawien

Liga D:

Topf 1 Topf 2: Gibraltar Andorra Faröer Inseln Malta Lettland San Marino Liechtenstein

WM 2022: Wie kann man sich über die Nations League qualifizieren?

Über die Nations League können maximal zwei Mannschaften ein WM-Ticket holen. Die Sieger der zehn regulären WM-Qualifikationsgruppen sind direkt für die WM-Endrunde qualifiziert.

Die zwei höchstgereihten Gruppensieger der Nations League (laut Nationenranking), die sich in der regulären WM-Qualifikation (März bis November 2021) nicht direkt für die WM oder das Play-off qualifiziert haben, spielen im März 2022 mit den zehn Gruppenzweiten der WM-Qualifikationsgruppen (also insgesamt zwölf Teams) in zwei K.o.-Runden um drei WM-Startplätze.

© getty

Nations League: Spielplan

Die gesamte Nations League zieht sich über fast zwei Jahre. Das Finalturnier findet im Juni 2021 statt.