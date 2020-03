Nations League, Auslosung heute live: Lostopf, Gruppen, mögliche Gegner des ÖFB-Teams

Am heutigen Dienstag wird um 18 Uhr die Auslosung der zweiten Auflage der UEFA Nations League vorgenommen. Österreich spielt in Liga B und ist im Lostopf 1 gesetzt. SPOX zeigt die möglichen Gegner vom ÖFB-Team.

© GEPA/getty

"Das Besondere an der Nations League ist, dass sich alle Gruppengegner auf Augenhöhe befinden. Wir alle werden das gleiche Ziel verfolgen: in die Liga A aufzusteigen", sagte ÖFB-Teamchef Franco Foda vor der Auslosung am Dienstag.

Nations League: Wie funktioniert der Modus?

Im September, Oktober und November 2020 wird die Gruppenphase gespielt. Jeder spielt in seiner Gruppe gegen Jeden zweimal (6 Spiele pro Team, Heim- und Auswärtsmatch). Die vier Sieger der Liga A qualifizieren sich für das Nations-League-Finalturnier im Juni 2021.

Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen auf. Die Gruppenletzten der Ligen A und B steigen ab. Die vier Gruppenletzten der C-Liga spielen eine Relegation, zwei Mannschaften steigen ab.

Lostopf: Auf welche Gegner kann Österreich treffen?

Österreich ist in Lostopf 1 gesetzt und entgeht damit Duellen mit anderen Top-Nationen wie Russland, Wales und Tschechien.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Österreich Schottland Slowakei Bulgarien Russland Norwegen Türkei Israel Wales Serbien Irland Ungarn Tschechien Finnland Nordirland Rumänien

WM 2022: Wie kann man sich über die Nations League qualifizieren?

Über die Nations League können maximal zwei Mannschaften ein WM-Ticket holen. Die Sieger der zehn regulären WM-Qualifikationsgruppen sind direkt für die WM-Endrunde qualifiziert.

Die zwei höchstgereihten Gruppensieger der Nations League (laut Nationenranking), die sich in der regulären WM-Qualifikation (März bis November 2021) nicht direkt für die WM oder das Play-off qualifiziert haben, spielen im März 2022 mit den zehn Gruppenzweiten der WM-Qualifikationsgruppen (also insgesamt zwölf Teams) in zwei K.o.-Runden um drei WM-Startplätze.

© getty

Nations League LIVE: Wo werden die Spiele übertragen?

DAZN zeigt im deutschsprachigen Raum alle Spiele der Nations League live und exklusiv in voller Länge, mit der Ausnahme der Heimmannschaft des jeweiligen Übertragungslandes. Die Spiele des ÖFB-Teams sind jeweils als Highlight und im Re-Live ab Mitternacht zu sehen. Die Highlight-Clips aller anderen Spiele sowie die Re-Live-Option werden wie gewohnt zeitnah nach Spielende zur Verfügung gestellt.

In Österreich hat freilich der ORF die Übertragungsrechte der Matches der österreichischen Nationalmannschaft inne.

Nations League: Spielplan

Die gesamte Nations League zieht sich über fast zwei Jahre: