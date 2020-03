SCR Altach - FC Red Bull Salzburg: TV-Übertragung & Livestream vom Nachtrag-Spiel

Facebook

Für Salzburg lief es zuletzt in der Liga überhaupt nicht nach Wunsch. In den jüngsten drei Runden holte das Team von Jesse Marsch nur zwei Zähler und verlor die Tabellenführung an den LASK, der nach dem Sieg am Sonntag sechs Punkte Vorsprung hat.

Red Bull Salzburg gegen SCR Altach: Warum wird am Montag gespielt?

Die wegen Orkanböen nötig gewordene Verlegung des Sechzehntelfinal-Rückspiels der Europa League zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt auf Freitag hat einige Änderungen im nationalen Spielplan nach sich gezogen. So wird nun das Liga-Auswärtsmatch der Bullen gegen Altach am Montag und nicht wie ursprünglich vorgesehen am Sonntag ausgetragen.

Außerdem verschiebt sich dadurch der Cup-Semifinal-Schlager zwischen Salzburg und dem LASK von Mittwoch auf Donnerstag. Das hat wiederum zur Folge, dass die für 7. März angesetzt gewesenen Meisterschaftspartien von Salzburg daheim gegen Sturm Graz und des LASK auswärts gegen Mattersburg am 8. März (Sonntag, jeweils 14.30 Uhr) gespielt werden.

Wer zeigt / überträgt Altach gegen Salzburg?

Das Spiel von Red Bull Salzburg beim SCR Altach wird trotz Verschiebung wie gewohnt von Sky übertragen. Über Sky Go gibt es für Sky-Abonnenten die Möglichkeit, das Match via Tablet, Smartphone oder Laptop im Livestream zu sehen.

LIVETICKER: Altach vs. Salzburg zum Mitlesen

Für alle, die das Match nicht live verfolgen können, bietet SPOX wie gewohnt einen umfassenden Liveticker zur Partie an. Hier geht's zum Liveticker !

Bundesliga, Tabelle nach den Spielen am Sonntag:

In der Tabelle vor dem Montagsspiel liegt Salzburg bereits sechs Punkte hinter dem LASK. Altach versucht, an der Austria dran zu bleiben.

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. LASK Linz 21 16 3 2 49:20 29 51 * 2. Red Bull Salzburg 20 13 6 1 70:23 47 45 * 3. Rapid Wien 21 11 6 4 45:24 21 39 * 4. WAC 21 11 4 6 48:25 23 37 * 5. SK Sturm Graz 21 9 5 7 37:26 11 32 * 6. TSV Hartberg 21 8 5 8 36:47 -11 29 * 7. Austria Wien 21 5 9 7 33:36 -3 24 + 8. SCR Altach 20 6 3 11 31:40 -9 21 + 9. SV Mattersburg 21 5 3 13 26:51 -25 18 + 10. FC Admira 21 3 7 11 20:43 -23 16 + 11. WSG Tirol 21 4 4 13 23:50 -27 16 + 12. SKN St. Pölten 21 3 7 11 21:54 -33 16 +

* = in der Meistergruppe (Plätze 1-6)

+ = in der Qualifikationsgruppe (Plätze 7-12)