Hannover 96 gegen Holstein Kiel heute live

Am 24. Spieltag der 2. Bundesliga treffen Hannover 96 und Holstein Kiel aufeinander. Wo und wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Im Hinspiel zwischen Hannover 96 und Holstein Kiel setzen sich die Hannoveraner mit 2:1 (1:0) durch.

Die Treffer erzielten Ducksch (43.), Teuchert (53.) und Lee Jae-Sung (63.).

Hannover 96 gegen Holstein Kiel: Wann und Wo

Das Spiel zwischen Hannover 96 und Holstein Kiel findet am heutigen Montag, den 02. März, in der HDI-Arena in Hannover statt. Das Stadion bietet 49.200 Zuschauern Platz. Angepfiffen wird die Partie um 20.30 Uhr von Schiedrichter Sascha Stegemann.

Hannover 96 gegen Holstein Kiel heute im TV und Livestream

Live im TV und Livestream gibt es das Rückspiel zwischen Hannover und dem Kiel heute ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Die Rechte an der laufenden Saison liegen bei Sky .

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sowohl das Einzelspiel via SkyGo im Livestream zu verfolgen, alle Nicht-Abonnenten können auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Die Highlights des Spiel sind 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN zu sehen. Dort könnt Ihr nicht nur die Highlights der 1. und 2 Bundesliga sehen, sondern auch Live-Spiele in Europas Top-Ligen (Primera Division, Ligue 1, Serie A).

Hannover 96 gegen Holstein Kiel heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Dann verfolgt die Partie in Hannover in unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker.

Die Begegnungen am 24. Spieltag in der 2. Bundesliga

Datum Heim Ergebnis Gast 28.02. 18.30 Uhr Jahn Regensburg 1:2 SG Dynamo Dresden 28.02. 18.30 Uhr Karlsruher SC 0:1 1. FC Nürnberg 29.02. 13.00 Uhr SpVgg Greuther Fürth 2:0 VfB Stuttgart 29.02. 13.00 Uhr FC Erzgebirge Aue 3:0 Hamburger SV 29.02. 13.00 Uhr SV Darmstadt 98 2:0 Heidenheim 01.03. 13.00 Uhr VfL Bochum 4:4 Sandhausen 01.03. 13.30 Uhr Arminia Bielefeld 1:0 SV Wehen 01.03. 13.30 Uhr FC Sankt Pauli 3:1 VfL Osnabrück 02.03. 20.30 Uhr Hannover 96 -:- Holstein Kiel

