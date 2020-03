Manchester City gewinnt mit Gündogan zum dritten Mal in Folge den Ligapokal

Facebook

Vier Tage nach dem 2:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim spanischen Rekordmeister Real Madrid dominierten Gündogan und Co. über weite Strecken das Spiel. Sergio Agüero (20.) und Rodri auf Gündogan-Zuspiel (30.) schossen einen 2:0-Vorsprung heraus. Mbwana Samatta machte es mit dem Anschlusstreffer per Kopf (41.) noch einmal spannend. Kurz vor Schluss lenkte Manchesters Torwart Claudio Bravo einen Kopfball von Björn Engels an den Pfosten (88.).

Den englischen Meistertitel hat City, das wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für die nächsten zwei Jahre aus dem Europapokal verbannt wurde, schon verspielt. Der Rückstand auf den souveränen Tabellenführer FC Liverpool beträgt trotz der 0:3-Pleite der Reds beim Abstiegskandidaten FC Watford 22 Punkte. In der Champions League ist Manchester ebenso noch im Rennen wie im FA Cup.

Nationalspieler Leroy Sane, der am Freitag 208 Tage nach seinem Kreuzbandriss in der U23 sein Comeback gegeben hatte, fehlte noch in Guardiolas Team. Der von Bayern München umworbene Ex-Schalker wird in den nächsten Wochen in der ersten Mannschaft zurückerwartet.