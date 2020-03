LASK - TSV Hartberg 5:1: Linzer drehen Partie - Steirer fixieren trotzdem oberes Playoff

Der LASK hat nach einem weiteren erfolgreichen Auftritt im Europacup in der Bundesliga einen Rückschlag erlitten.

Christian Klem brachte den Außenseiter durch einen von Christian Ramsebner unhaltbar abgefälschten Schuss in Führung. Cancola musste dann in der 32. Minute vom Platz, nachdem er Samuel Tetteh gefoult hatte. Allerdings war Cancolas erste Gelbe Karte aus der neunten Minute strittig.

Die Halbzeit brachte dann die Wende: Joao Klauss und Peter Michorl drehten die Partie innerhalb von nur acht Minuten. Joao Klauss traf dann zwei weitere Male, gemeinsam mit Tetteh sorgte er für den 5:1-Endstand.

Valerien Ismael sorgte für Historisches. Der Franzose holte als erster Trainer in der Liga-Geschichte aus seinen ersten 21 Runden 16 Siege. Die Marschrichtung vor dem ÖFB-Cup-Halbfinale gegen Salzburg am Donnerstag stimmt also. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Marvin Potzmann.

Der LASK baute mit dem Sieg die Führung in der Tabelle der Bundesliga auf sechs Punkte aus. Salzburg bestreitet erst am Montagabend die 21. Runde gegen den SCR Altach.

Hartberg musste zwar die achte Niederlage der laufenden Saison hinnehmen, hatte aber trotzdem Grund zum Jubeln: Da die Austria beim SK Sturm nur 1:1 spielte , stehen die Steirer fix im oberen Playoff. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf die Veilchen bei nur noch einer zu spielenden Runde. Die Hartberger fixierten damit auch schon im März den Klassenerhalt.

Weitere Infos folgen.

LASK - TSV Hartberg 5:1 (0:1)

Tore : 0:1 ( 6.) Klem, 1:1 (51.) Klauss, 2:1 (59.) Michorl, 3:1 (61.) Klauss, 4:1 (80.) Tetteh, 5:1 (89.) Klauss

LASK - TSV Hartberg: Stimmen zum Spiel

Christian Klem (Hartberg-Mittelfeldspieler) : "Es ist ein komisches Gefühl. Wir freuen uns riesig über das Playoff, so darfst du dich trotzdem nicht präsentieren. Ich schaue einmal, was in der Kabine los ist."

Bundesliga, Tabelle nach den Spielen am Sonntag:

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. LASK Linz 21 16 3 2 49:20 29 51 * 2. Red Bull Salzburg 20 13 6 1 70:23 47 45 * 3. Rapid Wien 21 11 6 4 45:24 21 39 * 4. WAC 21 11 4 6 48:25 23 37 * 5. SK Sturm Graz 21 9 5 7 37:26 11 32 * 6. TSV Hartberg 21 8 5 8 36:47 -11 29 * 7. Austria Wien 21 5 9 7 33:36 -3 24 + 8. SCR Altach 20 6 3 11 31:40 -9 21 + 9. SV Mattersburg 21 5 3 13 26:51 -25 18 + 10. FC Admira 21 3 7 11 20:43 -23 16 + 11. WSG Tirol 21 4 4 13 23:50 -27 16 + 12. SKN St. Pölten 21 3 7 11 21:54 -33 16 +

* = in der Meistergruppe (Plätze 1-6)

+ = in der Qualifikationsgruppe (Plätze 7-12)