Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Heute kommt es zum Aufeinandertreffen der Europapokal-Helden in der Bundesliga. Wie Ihr das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live !

RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen: Wann und wo wird gespielt?

Anpfiff zur Partie ist am heutigen Sonntag, den 1. März, um 15.30 Uhr. Das Spiel bildet damit vorerst den Abschluss des 24. Spieltags - lediglich die abgesagte Partie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt steht noch aus.

Gespielt wird heute in der Red Bull Arena in Leipzig. In die 2004 eröffnete Arena passen aktuell 44.345 Zuschauer, gespielt wird auf Naturrasen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Livebilder vom Spiel gibt es heute ausschließlich bei Sky . Der Pay-TV-Sender aus München zeigt die vollen 90 Minuten zwischen Werkself und Raseballsport live und exklusiv.

Beginn der Übertragung ist heute um 14.30 Uhr. Im Anschluss an die Vorberichterstattung begleitet Euch Kommentator Wolff Fuss durch das Spiel.

Um die Partie zu streamen, habt Ihr die Wahl zwischen SkyGo (für TV-Abo-Kunden per App verfügbar) und Sky Ticket .

Schon gewusst? Bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights jedes Bundesligaspiels bei DAZN zu sehen.

Bundesliga im Liveticker: RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen

Wie Ihr es von uns gewohnt seid, berichten auch wir vom Geschehen in den Bundesligastadien - im Liveticker.

Sichert sich RB Leipzig ein "ansprechendes Polster" auf Leverkusen?

Es ist ein echtes Topspiel, das uns heute in Leipzig erwartet. Während RB aktuell auf Platz zwei der Tabelle steht, hat sich Bayer mittlerweile auf Platz fünf vorgekämpft.

"Da oben geht es sehr eng zu. In diesem Spiel kannst du viel bewegen", sagte Sven Bender zuletzt - und hat Recht: Mit einem Sieg könnte die Werkself bis auf zwei Punkte an RB heranspringen.

Andersherum könnten sich die Sachsen absetzen: "Mit einem Sieg lägen wir acht Punkte vor Bayer. Das wäre dann schon ein ansprechendes Polster auf Platz fünf", sagte Julian Nagelsmann zur Thematik.

"Das Spiel ist sehr richtungsweisend", brachte es Sven Bender auf den Punkt.

Bundesliga: Die ersten Fünf der Tabelle

Spitzenreiter ist weiterhin der FC Bayern München.