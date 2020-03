RB Leipzig - Bayer Leverkusen: Das Spiel jetzt im LIVETICKER

Der RB Leipzig empfängt am 24. Spieltag der Bundesliga Bayer Leverkusen in der Red Bull Arena. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

RB Leipzig - Bayer Leverkusen im Liveticker: 1:1

Tore: 0:1 Bailey (29.), 1:1 Schick (32.)

45. Tolle Bewegung von Schick auf der linken Offensivseite, es folgt der Steilpass auf Werner. Der Nationalspieler legt sich die Kugel auf den rechten Fuß und hämmert diese an den linken Pfosten, nach wenigen Sekunden geht jedoch die Fahne hoch. Abseits!

43. Nur noch wenige Augenblicke bis zum Halbzeitpfiff, nach wie vor setzen sich die Leverkusener in der gegnerischen Hälfte fest. Leipzig versucht es in erster Linie über Kontersituationen.

41. Alario mit dem kurzen Rempler gegen Upamecano, der das Leder an der Mittellinie passieren lässt. Dadurch darf Alario zu einem ganz weiten Sprint anziehen, am Ende fehlt dem Bayer-Stürmer aber die nötige Power. Den Rechtsschuss aus 15 Metern hält Gulacsi sicher.

39. Jonathan Tah sieht die zweite Gelbe Karte in diesem Spiel, der Bayer-Verteidiger kann Werner nur mit einem Foulspiel stoppen. Vierte Verwarnung für Tah in dieser Spielzeit.

39. Demirbay setzt Wendell mit einem starken Steckpass in Szene, die flache Hereingabe wird jedoch abgewehrt. Kurz danach schießt Amiri Angelino über den Haufen, der RB-Linksverteidiger muss aber nicht behandelt werden.

37. Hartes Einsteigen von Havertz gegen Angelino, der sich beinahe einen folgenschweren Fehlpass auf Gulacsi erlaubt. So wird die Aktion aber richtigerweise abgepfiffen.

34. Zum 16. Mal trifft RB Leipzig nach einem Standard, alleiniger Höchstwert in der Bundesliga. Gleichzeitig war es der allererste Schuss auf das von Hradecky gehütete Tor, bei insgesamt nur zwei Versuchen.

RB Leipzig antwortet schnell auf Bailey-Führung

32. Tooooooooooor! RB LEIPZIG - Bayer Leverkusen 1:1. Eine Standardsituation sorgt für den schnellen Ausgleich. Nkunku schlenzt das Leder von links in die Mitte, dort setzt sich Schick im Luftzweikampf gegen Havertz durch. Der RB-Angreifer trifft die Kugel per Kopf zwar nicht optimal, aus kurzer Distanz ist Hradecky aber chancenlos. Der Ball landet im linken Eck, für Schick ist es der siebte Treffer in der laufenden Saison.

29. Tooooooooor! RB Leipzig - BAYER LEVERKUSEN 0:1. Leverkusen führt - und das ist durchaus verdient. Amiri schickt Havertz auf dem rechten Flügel steil, der die Kugel von der Grundlinie in den Sechzehner zurücklegt. Alario lässt auf Bailey durch, der zentral im Strafraum völlig alleine gelassen wird und aus zehn Metern problemlos mit links einnetzt. Fünftes Saisontor für den Bayer-Flügelmann.

28. Wieder Leverkusen: Havertz findet Alario mit einer Halbfeldflanke von links, den Kopfball aus zwölf Metern fängt Gulacsi locker aus der Luft.

26. Auch nach 26 Minuten muss man festhalten, dass die Gäste aus Leverkusen den leicht besseren Eindruck hinterlassen. 61 Prozent Spielanteile können die Bosz-Schützlinge derzeit vorweisen.

24. Erste Gelbe Karte: Leverkusens Kerem Demirbay kommt im Zweikampf mit Schick deutlich zu spät und wird zum allerersten Mal in dieser Saison verwarnt.

23. Schlimmer Ballverlust von Halstenberg, Havertz läuft gemeinsam mit Alario auf Upamecano zu. Der Shootingstar macht es auf eigene Faust und zieht mit rechts ab, doch zu zentral und somit kein Problem für Gulacsi.

21. Palacios mit dem Fernschuss aus rund 20 Metern, der Bayer-Mittelfeldspieler lässt das Leder über den rechten Außenspann gleiten. Zum Torerfolg fehlen jedoch ein paar Meter, Gulacsi muss nicht eingreifen.

18. Auch die Gäste aus Leverkusen sind hier um Spielkontrolle bemüht. Immer wieder läuft das Leder flüssig durch die eigenen Reihen, allerdings ohne den entscheidenden Raumgewinn.

16. Klasse Ballannahme von Schick, der das Leder im gegnerischen Sechzehner an Bender vorbeilupfen möchte. Der Sommer-Neuzugang geht zu Boden, das reicht aber nie und nimmer für einen Elfmeterpfiff.

15. Eine ganze Reihe an Standardsituationen jetzt für die Hausherren, die Hereingaben von Angelino finden jedoch keinen Abnehmer. Bayers Hintermannschaft ist schließlich groß gewachsen.

13. Was für eine Aktion von Werner, der Tah auf dem linken Flügel mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen lässt. Im Strafraum angekommen zögert der RB-Torjäger aber viel zu lange, Sven Bender rettet am Elfmeterpunkt in höchster Not - ganz stark verteidigt.

10. Bisher verlor Leipzig nur eines der sieben Partien gegen Bayer Leverkusen und sammelte insgesamt starke 14 Punkte. Seit drei Duellen sind die Rasenballsportler unbesiegt.

8. Nkunku, Sabitzer und Forsberg teilen sich heute das Mittelfeldzentrum, eine sehr offensive Variante. Die Gäste aus Leverkusen formieren sich mit einer Fünferkette, auf den Außenpositionen verteidigen Amiri und Wendell.

6. Angelino mit der Flanke von links, Wendell will mit der Brust auf Keeper Hradecky ablegen. Versehentlich fliegt der Ball über das eigene Tor, der anschließende Eckball für Leipzig bringt jedoch nichts ein.

4. Gulacsi! Erste gute Möglichkeit in dieser Partie, Demirbay setzt am Strafraumrand zu einem tollen Schlenzer mit links an. Gulacsi fliegt in die rechte Ecke und lenkt das Leder auf Kosten eines Eckballs zur Seite ab.

2. Frühes Vorchecking der Gäste, die Leipziger befreien sich aber mühelos aus dem ersten Pressingversuch. Nur Werners Diagonallball findet nicht ans Ziel, sonst hätte es gefährlich werden können.

1. Der Ball rollt.

RB Leipzig - Bayer Leverkusen im Liveticker: vor Beginn

Vor Beginn: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Felix Zwayer, assistiert von Thorsten Schiffner und Marco Achmüller. Bibiana Steinhaus fungiert als vierte Offizielle, Benjamin Brand und Eduard Beitinger sitzen im Kölner Keller.

Vor Beginn: Und Leverkusen? Die Werkself ist aktuell ebenfalls stark in Form, in der Europa League ist man nun ins Achtelfinale vorgezogen, wo es jetzt gegen die Glasgow Rangers geht. Heute rechnet Peter Bosz mit einem sehr offensiven Gegner. "Vielleicht wollen sie gegen uns sehr aggressiv anfangen. Aber wir kennen Leipzig, haben oft gegen sie gespielt und sie viel beobachtet", so der 56-jährige Übungsleiter.

Vor Beginn: "Leverkusen ist aktuell sehr gut drauf. Wir müssen die nötigen Meter machen und insbesondere die Kontersituationen unterbinden", erklärte Julian Nagelsmann auf der Spieltags-PK. Die Leipziger hatten unter der Woche frei und konnten sich in Ruhe auf das wichtige Match heute vorbereiten. Das Hinspiel endete 1:1, Kevin Volland und Christopher Nkunku erzielten die beiden Tore.

Vor Beginn: Alle drei Kontrahenten, der FC Bayern, Dortmund und Gladbach, haben gestern dreifach gepunktet, deshalb darf sich eigentlich sowohl Leipzig als auch Leverkusen keinen Punktverlust erlauben. Mit einem Sieg wäre die Nagelsmann-Elf wieder auf einen Zähler am Spitzenreiter aus München dran, Bayer könnte nach Punkten mit der Borussia aus Mönchengladbach gleichziehen.

Vor Beginn: Heimstark trifft auf auswärtsstark - das Sonntagsspiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen zählt sicherlich zu den spannendsten Partien an diesem Bundesliga-Wochenende. Seit acht Heimspielen ist der Tabellenzweite aus Leipzig ungeschlagen, doch auch die auf Platz 5 gelegene Werkself hat in dieser Saison schon sieben Auswärtsspiele für sich entschieden. Gleichzeitig ist es auch ein direktes Duell um die begehrten Champions-League-Plätze.

Vor Beginn: Unter der Woche musste Bayer in der Europa League ran, mit 3:1 gewann die Werkself beim FC Porto. Peter Bosz rotiert nur minimal und bringt Leon Bailey, Wendell und Exequiel Palacios für Moussa Diaby, Daley Sinkgraven und Lars Bender, der mit einer Hüftprellung ausfällt. Auch Top-Torschütze Kevin Volland fehlt ja verletzungsbedingt bis zum Saisonende.

Vor Beginn: Nur ein Wechsel bei den Roten Bullen gegenüber dem überzeugenden 5:0-Sieg auf Schalke. Emil Forsberg ersetzt den gelbgesperrten Konrad Laimer, der sich zuletzt in ausgezeichneter Form präsentierte.

RB Leipzig - Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da:

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Angelino - Forsberg, Nkunku - Schick, Werner

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Angelino - Forsberg, Nkunku - Schick, Werner Bayer Leverkusen: Hradecky - Tah, S.Bender, Tapsoba - Amiri, Aranguiz, Palacios, Wendell - Havertz, Alario, Bailey

Vor Beginn: Schiedsrichter Felix Zwayer wird das Spiel leiten.

Vor Beginn: Das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften endete mit einem 1:1. Bayer Leverkusen gewann wettbewerbsübergreifend neun der zehn letzten Partien. Darunter ein Sieg gegen den BVB. RB Leipzig feierte mit einem 1:0 gegen Tottenham am 19.2. den ersten Sieg in einer Champions-League-K.o.-Runde und schrieb somit Vereinsgeschichte.

Vor Beginn: Herzlich willkommen im Liveticker zum Duell zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr. Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Beginn bekanntgegeben.

Bundesliga-Tabelle: RB Leipzig auf Bayerns Fersen