FC Schalke 04 gegen Bayern München: TV und Datum

DFB-Pokal: FC Schalke 04 gegen Bayern München: Spielbeginn, Austragungsort, Schiedsrichter

Die Partie FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München findet am Dienstag, den 03. März in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt. Das Stadion der Schalker bietet Platz für rund 54.740 Zuschauern. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr von Schiedsrichter Tobias Stieler. Assistieren werden Ihm dabei Dr. Mathias Jöllenbeck und Christian Gittelmann.

Vor dem Duell der Königsblauen gegen den Rekordsieger empfängt bereits Überraschungsteam 1. FC Saarbrücken die Fortuna aus Düsseldorf (18.30 Uhr). Am Mittwoch vervollständigen Bayer Leverkusen gegen Union Berlin (18.30 Uhr) und Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen (20.45 Uhr) das Viertelfinale. Die Halbfinale spielen dann am 21. und 22. April 2020 statt. Das Endspiel in Berlin findet am 23. Mai im Olympiastadion statt.

DFB-Pokal: FC Schalke 04 gegen Bayern München live im TV und Livestream

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD zeigt das Spiel FC Schalke 04 gegen Bayern München am Dienstag, 3. März 2020 (20.45 Uhr), live im TV und im Livestream auf www.daserste.de. Zudem überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel live im TV. Wer unterwegs ist, kann mit SkyGo außerdem auf einen für Sky -Kunden kostenlosen Livestream zurückgreifen. Alle ohne Sky -Abo können sich mit SkyTicket einen einmaligen Tagespass kaufen, ohne ein Abonnement abschließen zu müssen.

Der Streamingdienst DAZN zeigt keine Spiele des DFB-Pokals.

Fc Schalke 04 gegen Bayern München im Liveticker

Natürlich begleiten wir bei SPOX alle DFB-Pokalspiele auch in unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker . Hier verpasst Ihr keine Highlights vom Pokal.

Vergleich FC Schalke 04 - Bayern München

Das Duell Schalke gegen Bayern gab es zuletzt Ende Februar in der Bundesliga. Die Bayern gewannen zuhause deutlich mit 5:0. Auch die Partie in Gelsenkirchen am 2. Bundesliga-Spieltag im August 2019 war mit 3:0 eine klare Angelegenheit für den deutschen Rekordmeister. Die Münchner sind seit 20 Pflichtspielen gegen die königsblauen Schalker unbesiegt. Im DFB-Pokal trafen beide Teams zuletzt vor drei Jahren aufeinander. Auch am 1. März 2017 begegnete man sich im Viertelfinale. Die Bayern gewannen durch Tore von Robert Lewandowski (2) und Thiago mit 3:0.

2011 konnten jedoch die Schalker im DFB-Pokal-Halbfinale bei den Münchnern mit 1:0 gewinnen und holten anschließend den Pokal in Berlin. 2005 standen sich Schalke und Bayern sogar im DFB-Pokalfinale gegenüber. Das bessere Ende hatten damals die Bayern. Siegtorschütze für die Münchner war der aktuelle Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Viertelfinale im DFB-Pokal: Alle Spiele im Überblick