Union Berlin gegen VfL Wolfsburg: Der Liveticker zum Nachlesen

© getty

Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg im Liveticker zum Nachlesesen - Endstand 2:2

Das war's aus Berlin. Wir bedanken uns fürs Mitlesen und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag.

Für Berlin geht es bereits am Mittwoch in Leverkusen im Pokal-Viertelfinale weiter. Am Samstag gastiert Eisern Union dann in Freiburg. Wolfsburg empfängt zeitgleich Leipzig. Bleiben die Wölfe dann auch im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen?

Durch dieses Remis ändert sich nicht viel in der Tabelle. Der VfL bleibt auf Platz 6, hat aber immerhin einen Punkt auf Schalke gut gemacht. Berlin ist nun auf Rang 10 und weist 30 Punkte auf.

Union Berlin und der VfL Wolfsburg trennen sich 2:2. Die Niedersachsen waren aber die komplette Spielzeit das bessere Team und hätte in Führung gehen können. Union investierte für die Offensive relativ wenig, konnte sich aber einmal mehr auf die Standards von Trimmel verlassen, der beide Treffer mustergültig vorbereitete. Doch Wolfsburg steckte nicht auf und kam zum hochverdienten Ausgleich.

Union Berlin gegen VfL Wolfsburg: 2:2

1:0 Sebastian Andersson (41.)

2:0 Marvin Friedrich (56.)

2:1 Yannick Gerhardt (60.)

2:2 Wout Weghorst (81.)

90.+5. Schluss in Berlin!

90.+3. Andrich muss sich nach diesem Eckball am Kopf behandeln lassen. Der Berliner ist mit einem Teamkollegen zusammengeprallt und blutet leicht an der linken Schläfe.

90.+2. Arnold bringt die Ecke von links auf den kurzen Pfosten, wo sich Mehmedi hochschraubt und den Kopfball einen guten Meter zentral übers Tor setzt.

90.+2. Klaus holt nochmal eine Ecke heraus. Bringt sie das 3:2?

90. Es gibt zwei Minuten Nachschlag.

89. Die letzten Minuten laufen. Gelingt hier einem Team noch der Lucky Punch?

88. Klaus kommt für Brekalo.

84. Der Ausgleich ist hochverdient. Doch dieses Gegentor hat sich Union selbst zu zuschreiben. Die Wölfe kamen immer wieder viel zu einfach in das gegnerische Drittel.

83. Ryerson kommt für Bülter.

81. Toooor! Union Berlin - VFL WOLFSBURG 2:2. Die Wölfe kommen zurück. Joao Victor kann sich auf der rechten Seite viel zu einfach gegen Subotic durchsetzen. Die Hereingabe von der Grundlinie bugsiert Weghorst wuchtig aus fünf Metern in die Maschen.

80. Trimmel bringt den Ball wieder sehr gefährlich ins Zentrum. Diesmal ist aber Casteels zur Stelle und boxt das Leder weg. Dann geht aber auch schon die Fahne des Linienrichters hoch. Abseits!

79. Lenz holt gegen Mbabu auf der linken Seite den nächsten Freistoß heraus. Klingelt es jetzt gleich noch einmal?

78. Nächster Wechsel bei Wolfsburg: Ginczek geht, Joao Victor kommt.

77. Brooks verliert am eigenen Strafraum den Ball an Bülter, der in die Box marschiert und die Kugel von der rechten Grundlinie in die Mitte bringt. Doch ein Wolfsburger kann klären

76. Die Schlussphase ist bereits angebrochen. Union schiebt nun wieder etwas nach vorne, um sich nicht komplett hinten reindrängen zu lassen.

73. Der Jubilar hat Feierabend: Gentner wird durch Prömel ersetzt.

70. Wolfsburg ist erneut die weitaus aktivere Mannschaft. Der VfL mit aktuell knapp 70 Prozent Ballbesitz. Doch die wirklich dicken Chancen fehlen noch. Berlin lauert, mehr aber auch nicht.

66. Auch Union wechselt: Malli macht Platz für Marcus Ingvartsen.

63. Steffen hat nun Feierabend. Mehmedi kommt rein.

62. Die ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs boten uns schon mehr als die komplette erste Halbzeit. Das darf gerne so weitergehen. Beide Mannschaften gehen nun etwas mehr ins Risiko.

61. Steffen räumt Schlotterbeck im Mittelfeld ab. Auch das gibt Gelb .

60. Toooor! Union Berlin - VFL WOLFSBURG 2:1. Der VfL antwortet. Arnold bringt die Ecke von links auf den kurzen Pfosten. Dort kommt Gerhardt komplett frei zum Kopfball und lässt Gikiwicz aus fünf Metern keine Chance.

Union Berlin effizient mit Chancen

56 . Tooor! UNION BERLIN - VfL Wolfsburg 2:0. Friedrich wird am rechten Flügel von Otavio gefoult und bekommt den Freistoß. Auch dieser Standard führt zum Tor. Trimmel bringt die Kugel in die Mitte, wo sich Friedrich gegen Weghorst durchsetzt und unter die Latte köpft. Diesmal ist Casteels ohne Chance.

53. Andrich kommt gegen Steffen zu spät und räumt den Wolfsburger ab. Das gibt Gelb.

50. Riesenglück für Berlin! Otavio mit der Flanke von links auf den zweiten Pfosten, wo Weghorst sehr frei zum Abschluss kommt. Doch der Niederländer trifft die Kugel nicht richtig, sodass diese meilenweit am Kasten vorbeigeht. Da war sicherlich mehr drin.

47. Der VfL sucht sofort den Vorwärtsgang. Union wird sich im zweiten Durchgang steigern müssen. Aber die Köpenicker führen ja mit 1:0.

46. Es geht weiter in Berlin.

Halbzeit: Pause in Berlin! Leider schreibt auch dieses Spiel Schlagzeilen aus nicht-sportlichen Gründen. Auf dem Rasen ging es dagegen sehr beschaulich zu. Die Zuschauer sahen eine Partie mit sehr niedrigem Unterhaltungswert. Der Matchplan der Wölfe schien zunächst besser aufzugehen, Union fand offensiv gar nicht statt. Weghorst hatte mit einer Doppelchance die Wolfsburger Führung auf dem Fuß. Das Tor fiel dann aber auf der anderen Seite - weil Koen Casteels verheerend patzte und so Andersson dessen zehntes Saisontor ermöglichte.

45.+14. Halbzeit in Berlin!

45.+11. Es geht weiter.

45.+10. Es gibt drei Minuten Nachspielzeit. Insgesamt sollten also noch rund vier Minuten gehen zu sein.

45.+9. Nun sind die Protagonisten wieder auf dem Platz.

45.+9. Eben kommt die Durchsage vom Stadionsprecher, dass Stufe 2 im Plan erreicht ist. Jedes weitere Vorgehen bedeutet also Spielabbruch.

45.+7. Wir sind nun schon sechs Minuten über der Zeit. Noch immer sind die Spieler nicht zurückgekehrt.

45.+2. Nun gehen auch die Union-Spieler in die Kabine. Die Partie bleibt unterbrochen.

45.+1. Die Berliner Spieler sind nun bei ihren Fans und wollen sie zur Vernunft bringen. Das klappt noch nicht so.

45. Jetzt ist es soweit: Bastian Dankert unterbricht die Partie, weil im Berliner Block wieder ein Plakat inkl. Fadenkreuz gegen Dietmar Hopp ausgerollt wird.

43. Casteels hat sich beim Gegentor durch den Zusammenprall mit Andersson verletzt und muss behandelt werden.

41. Toooor! UNION BERLIN - VfL Wolfsburg 1:0. Der anschließende Freistoß aus dem linken Halbfeld bringt die Berliner Führung. Trimmel schlägt den Freistoß auf das rechte Fünfmetereck. Dort kommt Andersson relativ frei zum Kopfball und hat Glück, dass sich Casteels beim Herauskommen total verschätzt. So kann Andersson ins leere Tor einköpfen.

40. Arnold lässt im Mittelfeld gegen Jubilar Gentner das Bein stehen. Danach liefern sich die beiden noch ein kleines Wortgefecht. Für Arnold gibt es noch Gelb.

35. Otavio marschiert die linke Seite entlang und findet mit der flachen Hereingabe Ginczek am Elfmeterpunkt. Ein kleines Missverständnis mit Steffen bringt den Stürmer aber um eine gute Position. Doch Ginczek versucht es dann dennoch, bleibt aber mit seinem Schuss hängen.

33. Man hätte es erwarten können: Im Union-Block werden Plakate gegen den DFB und Dietmar Hopp ausgerollt. Die Partie wird kurz unterbrochen, der Stadionsprecher macht eine Durchsage.

30. Auch nach knapp einer halben Stunde haben wir noch nicht viel erlebt. Wolfsburg bleibt nach Standards einigermaßen gefährlich. Von Union ist offensiv noch gar nichts zu sehen.

26. Wieder ist Weghorst nach einer Ecke - diesmal von links - in der Mitte per Kopf zur Stelle. Doch der Versuch geht weit über den Kasten.

Wolfsburg mit leichten Vorteilen

23. Doppelchance für den VfL! Nach einer Ecke von rechts kommt Weghorst am kurzen Pfosten zum Kopfball. Gikiewicz reagiert glänzend und holt das Ding aus dem kurzen Eck. Weghorst schnappt sich den Abpraller und prüft den Schlussmann erneut. Wieder ist Gikiewicz auf dem Posten und pariert.

20. Immer wieder müssen die Teams den Rückwärtsgang einlegen und ihre Torhüter mitnehmen. So sieht aktuell der Spielaufbau auf beiden Seiten aus.

17. Nein, der Fan hat sicherlich schon spannendere Bundesligaminuten erlebt. Beide Teams sind aktuell nur auf reagieren aus. So spielt sich das Geschehen ausschließlich zwischen den Strafräumen ab.

13. In Berlin hat es nun zu regnen begonnen. Nun spielt auch noch das Wetter in der bisher zerfahrenen Partie mit.

11. Der VfL stellt gut die Aufbauspieler von Union zu, um so die langen Bälle auf Andersson zu verhindern.

10. Es ist ein typisches Abtasten in den ersten zehn Minuten. Beide Teams wollen die Stärken des Gegners unterbinden.

6. Wolfsburg versucht es in den Anfangsminuten mit einem geordneten Spielaufbau, auf der anderen Seite agiert Union immer wieder mit langen Bällen auf Zielspieler Andersson.

3. Wir sehen einen verhaltenen Auftakt in Berlin. Doch das war bei den taktischen Vorgaben auch nicht anders zu erwarten.

1. Der Ball rollt.

Vor Beginn: Schiedsrichter im Stadion "An der Alten Försterei" ist Bastian Dankert.

Vor Beginn: VfL-Trainer Glasner nimmt im Vergleich zum überzeugenen 4:0 gegen Mainz eine Änderung im Mittelfeld vor. Der nach einer Gelbsperre wieder einsatzbereite Maximilian Arnold erhält den Vorzug vor Schlager.

Vor Beginn: Union gewann am Montag in Frankfurt mit 2:1. Dennoch nimmt Urs Fischer zwei Änderungen vor. So kehren die Leistungsträger Trimmel und Schlotterbeck wieder zurück in die Startelf. Die Freiburger Leihgabe fehlte krankheitsbedingt, Trimmel musst eine Gelbsperre absitzen. Dafür müssen Hübner und Ryerson auf die Bank.

Vor Beginn: Für Unions Christian Gentner ist es heute ein besonderes Spiel: Der Mittelfeldmann absolviert sein 400. Spiel in der Bundesliga. Zudem schaffte er ein Kunststück, das nicht viele von sich behaupten können. Gentner wurde mit zwei Vereinen Meister, die nicht Dortmund oder Bayern heißen. 2007 mit dem VfB und 2009 mit Wolfsburg. Das waren seit 2004 auch die einzigen beiden Vereine, die die Schale neben dem BVB und dem FCB gewinnen konnten.

Vor Beginn: Beide Vereine können mit Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen. Denn auch Union Berlin gewann am Montagabend das schwere Auswärtsspiel in Frankfurt mit 2:1. Dabei nutzten die Köpenicker die freundlichen Gastgeschenke der Hessen gnadenlos aus.

Vor Beginn: Zudem haben die Wölfe auch den Sprung ins EL-Achtelfinale geschafft. Am Donnerstag gewann Wolfsburg souverän mit 3:0 in Malmö. In der Runde der letzten 16 bekommt es der VfL nun mit Schachtar Donezk zu tun. Kein leichtes Los.

Vor Beginn: Doch der VfL präsentiert sich aktuell in sehr guter Verfassung. Verlor man zum Jahresauftakt noch gegen Köln und Berlin, holte das Team von Oliver Glasner im Februar fünf Siege und ein Remis in allen Pflichtspielen.

Vor Beginn: Ein großer Trumpf der Köpenicker ist sicherlich die Heimstärke. 18 von 29 Zählern holte Union im eigenen Stadion. In der Vorrunde bekamen dies unter anderen auch Dortmund (3:1) und Gladbach (2:0) zu spüren. Es wird keine leichte Auswärtsfahrt für die Wölfe.

Vor Beginn: Eisern Union erlebt für einen Aufsteiger ist bislang sehr sorgenfreie Runde. Die Berliner liegen aktuell auf Platz 11 und haben acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das hätten vor der Saison nicht viele für möglich gehalten.

Vor Beginn: Der gestrige Abend sollte genügend Motivation für den VfL Wolfsburg gebracht haben. Konkurrenz Schalke verlor 0:3 in Köln, mit einem Dreier können die Niedersachsen nun an Königsblau vorbeiziehen und einen Europa-League-Platz einnehmen.

Vor Beginn: Tag 1 nach dem rabenschwarzen Tag im deutschen Fußball. Hoffen wir, dass es heute beim Sportlichen bleibt. Den Auftakt in diesen Fußball-Sonntag machen Union Berlin und der VfL Wolfsburg.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 24. Spieltages zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg.

Vor Beginn: Einen mehr als respektablen Meilenstein wird Unions Mittelfeldspieler Christian Gentner erreichen, sollte er heute zum Einsatz kommen (wovon selbstverständlich auszugehen ist): Der 34-Jährige, der zwischen 2007 und 2010 beim heutigen Gegner spielte, würde zum 400. Mal in der Bundesliga spielen.

Vor Beginn: Beide Teams gehen mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie. Aufsteiger Union gewann drei seiner letzten fünf Spiele, zuletzt 2:1 bei Eintracht Frankfurt. Wolfsburg holte in der Liga aus den letzen vier Spielen hervorragende 10 Punkte und kam "nebenbei" noch in der Europa League mit zwei Erfolgen gegen Malmö eine Runde weiter.

Vor Beginn: Schiedsrichter Bastian Dankert leitet die Partie, Video Assistant Referee ist Sven Jablonski.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Partie des 24. Bundesligaspieltags zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

© SPOX

Union Berlin gegen Wolfsburg: Die Aufstellungen

Union: Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Malli, Bülter - Andersson

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Knoche, Brooks, Paulo Otavio - Gerhardt, Arnold - R. Steffen, Brekalo - Ginczek - Weghorst

Union Berlin gegen VfL Wolfsburg im TV und im Livestream sehen

Die Partie läuft live und exklusiv auf DAZN . Der Streaming-Dienst startet mit den Vorberichten um 13.15 Uhr, Lukas Schönmüller ist als Moderator im Einsatz. Kommentiert wird die Partie von Uli Hebel, als Experte fungiert Ralph Gunesch.

Neben dieser Partie überträgt DAZN auch die Freitags- sowie die Montagsspiele in der Bundesliga, zudem hat der Streamingdienst die Champions League, die Europa League sowie Topligen wie die Primera Division oder die Serie A im Programm.

Neben internationalem Spitzenfußball zeigt DAZN US-Sport, Boxen, Tennis und vieles mehr.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Hier könnt Ihr Euch den kostenlosen Probemonat sichern.

Die Bundesligatabelle vor den Sonntagspartien des 24. Spieltags

Anmerkung: Die Partie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wurde abgesagt, nachdem Frankfurt erst am Freitag in der Europa League in Salzburg im Einsatz war.