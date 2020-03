DFB-Pokal: Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf: Termin und Datum

Facebook

DFB-Pokal: Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf: Spielbeginn, Austragungsort, Schiedsrichter

Die Partie findet am Dienstag, den 3. März um 18.30 Uhr statt. Gespielt wird im Hermann-Neuberger-Stadion, das Platz für rund 6.800 Zuschauer bietet. Geleitet wird die Partie Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf von Schiedsrichter Deniz Aytekin. Seine Assistenten werden Christian Dietz und Eduard Beitinger sein.

© Getty

DFB-Pokal: Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und Livestream

Die heutige DFB-Pokal-Begegnung zwischen Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf wird live, exklusiv und in voller Länge bei Sky Sport gezeigt. Dort starten ab 18 Uhr die Vorberichte auf Sky Sport 1 HD mit Kommentator Jonas Friedrich.

Wer unterwegs ist, kann mit SkyGo außerdem auf einen für Sky -Kunden kostenlosen Livestream zurückgreifen. Alle ohne Sky -Abo können sich mit SkyTicket einen einmaligen Tagespass kaufen, ohne ein Abonnement abschließen zu müssen.

Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker

Wie gewohnt begleiten wir bei SPOX alle DFB-Pokalspiele auch in unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker . Hier verpasst Ihr keine Highlights.

Saarbrücken: Der Weg ins Viertelfinale

Durch zwei Last-Minute-Tore zog der 1. FC Saarbrücken ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Gegen den Jahn aus Regensburg drehten die Saarländer einen 1:2-Rückstand nach dem Ausgleich in der 76. Minute in der Nachspielzeit in ein 3:2, ehe es gegen den 1. FC Köln eine Runde später ähnlich wild wurde. Auch dort siegte der 1. FCS durch einen Treffer in der 90. Minute mit 3:2, nachdem Köln die 2:0-Führung der Saarbrücker zwischenzeitlich ausgeglichen hatte.

Gegen den KSC war es eine umkämpfte Partie, die sich schließlich torlos bis ins Elfmeterschießen zog. Dort konnte sich Saabrücken mit 5:3 durchsetzen und steht nun im Viertelfinale des DFB-Pokals

Fortuna Düsseldorf: Der Weg ins Viertelfinale

Auch die Fortuna musste einmal über die 120 Minuten gehen - im Gegensatz zu Saarbrücken aber schon in Runde eins. Nur mit Mühe und Not setzte man sich dort in der Verlängerung mit 3:1 gegen den Oberligisten FC 08 Villingen durch.

In der zweiten Runde fiel es Düsseldorf nur unwesentlich leichter. Gegen Aue siegte man zwar innerhalb der regulären Spielzeit, beim 2:1 zeigte man aber erneut keine allzu überzeugende Vorstellung.

In der dritten Runde gewann die Fortuna am Betzenberg in Kaiserlautern gewinnen.

Viertelfinale im DFB-Pokal: Alle Spiele im Überblick