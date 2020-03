RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen treffen am 24. Spieltag der Bundesliga zwei der besten deutschen Mannschaften im direkten Duell aufeinander. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

RB Leipzig - Bayer Leverkusen: Termin, Stadion Schiedsrichter

Die Partie zwischen den Leipzigern und den Leverkusenern steigt am Sonntag, dem 1.3.2020, um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Leipzig. Austragungsort ist die Red Bull Arena, die 42.959 Zuschauern Platz bietet.

Schiedsrichter der Partie wird der Berliner Felix Zwayer sein. Ihm stehen seine Assistenten Thorsten Schiffner und Marco Achmüller zur Seite, Bibiana Steinhaus fungiert als Vierte Offizielle, Benjamin Brandt ist als Video-Schiedsrichter im Einsatz.

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen im TV und im Livestream sehen

Die Begegnung der Bullen und der Werkself wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky die Partie live und exklusiv. Kommentiert wird die Partie beim Pay-TV-Sender von Wolff Fuß, durch das Programm führen wird Moderatorin Jessica Libbertz zusammen mit Experte Mladen Petric.

Sky -Kunden können das Spiel zudem auch im Livestream verfolgen. Das ist via SkyGo möglich. Wer nicht über ein Sky -Abo verfügt, kann via Sky Ticket einen Tagespass erwerben und das Spiel so trotzdem verfolgen.

RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen im Liveticker

Wer keinen Zugang zum Bewegtbild hat, der kann auf unseren Liveticker zurückgreifen. Dort verpasst ihr keines der Highlights der Partie.

Zum ausführlichen Liveticker-Kalender gelangt ihr hier , zum Liveticker des Spiels Leipzig gegen Leverkusen kommt ihr hier .

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Leipzig und Leverkusen

RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Angelino - A. Haidara, Nkunku - Schick, Werner

Bayer Leverkusen : Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - L. Bender, Aranguiz, Amiri, Sinkgraven - Havertz, Alario, Diaby

Die Bundesliga-Tabelle nach dem 23. Spieltag

Leipzig und Leverkusen belegen nach 23 Spieltagen beide einen Platz in den Top-5 der Bundesliga und befinden sich mitten im Rennen um die Champions-League-Plätze. Aktuell trennen die beiden Teams fünf Punkte.