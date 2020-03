SK Sturm Graz - FK Austria Wien: Wo kann ich die Bundesliga im TV / Livestream sehen?

Am Sonntag trifft der SK Sturm zuhause in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs (17:00 Uhr - hier im LIVETICKER) auf die Wiener Austria. SPOX erklärt, wo das Spiel im Fernsehen und im Stream gezeigt wird.

© GEPA

Für die Austria ist in der Bundesliga nur noch Hoffen angesagt. Selbst ein voller Erfolg im Auswärtsspiel bei Sturm Graz hilft den Wienern in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs am Sonntag (17.00 Uhr) nur dann weiter, wenn Hartberg keinen Punkt beim LASK holt. Die Chance am Leben zu halten bleibt freilich erklärtes Ziel der Violetten. Notfalls soll dafür auch Risiko genommen werden.

"Wir fahren nach Graz, um zu gewinnen. Es wäre schön, wenn wir nächste Woche daheim gegen St. Pölten noch eine Chance auf die Meistergruppe haben", sagte Christian Ilzer vor dem Schlager der Runde.

Sturm fixierte die Teilnahme an der Meistergruppe vor einer Woche mit einem 2:0 bei der Admira. Platz vier ist für die Grazer noch in Reichweite, der Dritte Rapid scheint bei fünf Punkten Vorsprung enteilt. Trainer Nestor El Maestro wollte den Druck hoch halten. "Immer dann, wenn wir deutlich unter Druck standen, wie letzte Woche, haben wir unsere besten Spiele gezeigt."

SK Sturm Graz - FK Austria Wien: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Das Sonntagsspiel ist ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 HD im Einzelspiel zu sehen - via Sky Go sogar im Livestream (nur für Sky-Abonnenten).

Bundesliga: Sturm - Austria im LIVETICKER

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 17:00 Uhr verfolgen.

© getty

Sturm Graz - Austria Wien: Die Aufstellungen:

Sturm: Siebenhandl - Hierländer, Avlonitis, Spendlhofer, Sakic - Dominguez, Ljubic, Jäger - Kiteishvili, Huspek, Röcher

Ersatz: Schützenauer, Schrammel, Balaj, Jantscher, Friesenbichler, Leitgeb, Geyrhofer

Austria Wien: Pentz - Poulsen, Borkovic, Maudo, Klein - Ebner, Jeggo, Pichler, Fitz, Sarkaria - Monschein

Ersatz: Kos, Sax, Zwierschitz, Wimmer, Prokop, Edomwonyi, Martschinko

Es fehlen: Madl, Grünwald, Palmer-Brown, Lucic

