David Silva vor Real Madrid gegen Manchester City: "Sergio Ramos würde uns guttun"

Am Mittwoch muss David Silva mit Manchester City bei Real Madrid an. Einen Star der Königlichen hätte er gerne bei sich im Team.

Auf die Frage, welchen Real-Star er für das Duell im Bernabeu gerne im Trikot von City sehen würde, nannte Silva auf der Pressekonferenz am Dienstag seinen spanischen Landsmann Ramos. "Ich kenne ihn seit langem, er ist ein Leader und würde uns guttun", so der 34-Jährige.

Silva und Ramos standen 100-mal gemeinsam für Spanien auf dem Platz. Zudem wurden sie mit der Furia Roja Seite an Seite zweimal Europameister (2008 und 2012) und 2010 Weltmeister. Silva hatte seine Nationalmannschaftskarriere nach 125 Einsätzen nach der WM 2018 beendet,

Ramos spielt weiterhin für sein Land und steht aktuell bei 170 Länderspielen.

Am Mittwoch um 21 Uhr (im LIVETICKER ) ertönt der Anpfiff zum Hinspiel zwischen Real und City. Das Rückspiel steigt dann am 17. März in Manchester.