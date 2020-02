Hertha BSC: Jürgen Klinsmann rechnet mit Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer ab

Jürgen Klinsmann rechnet in einem Protokoll, welches die Sport Bild veröffentlichte, mit Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer ab. Außerdem wollte Klinsmann Ralf Rangnick verpflichten.

© getty

In diesem Protokoll spricht Klinsmann von "jahrelangen katastrophalen Versäumnissen von Michael Preetz in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen." Auch die "Planung der Vorbereitung auf die Rückrunde, für die Michael Preetz verantwortlich ist," sei eine "Katastrophe".

Hertha BSC hielt sein Wintertrainingslager in Orlando/USA ab und absolvierte dort ein Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Im Team-Hotel herrschte laut Klinsmann ein Klima, das "der komplette Trainerstab als verachtenswert dem Trainerstab gegenüber empfand". Wie der 55-Jährige ausführte, gab es eine "Urlauber"-Gruppe, die weintrinkend und zigarrenrauchend auf der Terrasse des Hotels saß.

Das Trainingslager an sich kritisiert Klinsmann zudem. Nach seiner Auffassung stellten sich der Verein und das Management nicht der aktuellen sportlichen Situation, sondern "überschätzte sein Wirken in der Weltpolitik". Durch den Trip in die USA hätte man mindestens drei Trainingstage verloren.

Klinsmann: "Der Klub hat keine Leistungskultur"

Auch Präsident Werner Gegenbauer wird von der Klinsmann-Kritik nicht verschont. Ihn beschreibt er unter anderem als "völlig übel gelaunter Präsident". Gegenbauer soll demnach auch verhindert haben, dass Investor Lars Windhorst nach dem Antrittsspiel Klinsmanns gegen Borussia Dortmund (1:2) nicht in die Kabine kommen konnte. Ohne die Entlassung von Vorgänger Ante Covic, wäre der Klub "direkt in die 2. Liga abgestiegen", so Klinsmann.

In seiner Zeit als Aufsichtsrat soll Klinsmann Ralf Rangnick, der in Hoffenheim und Leipzig Projekte aufbaute, als zukünftigen Trainer vorgeschlagen haben. "Rangnick teilt unmissverständlich mit, dass er das Projekt Berlin spannend findet, in einer Konstellation mit Michael Preetz als sein Vorgesetzter jedoch niemals kommen würde".

"Der Klub hat keine Leistungskultur, nur Besitzstandsdenken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung", erklärt Klinsmann außerdem: "Es gibt eine Lügenkultur, die auch das Vertrauensverhältnis der Spieler mit Preetz zerstört hat".

Nach 76 Tagen im Amt als Trainer der Hertha legte der ehemalige Nationaltrainer Deutschlands und der USA sein Amt in Berlin nieder. Durch seinen Rücktritt wird er auch nicht mehr im Aufsichtsrat sitzen, wie Investor Lars Windhorst erklärte. Um den Klub nun dennoch zu einem "Big Player" zu machen, fordert Klinsmann: "Die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden."