Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales empfängt der FC Chelsea den FC Bayern München an der Stamford Bridge. Hier könnt Ihr die Partie im ausführlichen Liveticker verfolgen.

Champions League: FC Chelsea gegen FC Bayern München heute im Liveticker - Vor Beginn

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor Beginn: Konstant überzeugen konnte der FC Chelsea in der laufenden Saison nicht wirklich. Wie viel Potenzial im Kader voller Talente steckt, deuteten die Blues lediglich an. Die Kader- und Problemanalyse des Gegners.

Vor Beginn: Die Personalsituation beim FC Bayern hat sich in den vergangenen Wochen verbessert. Pünktlich zum Start in die entscheidende Saisonphase sind bis auf die Langzeitverletzten alle Spieler fit und auch Leon Goretzka steht nach seinem Ausfall gegen Paderborn wieder im Kader.

Vor Beginn: Endlich ist es soweit, am heutigen Dienstagabend, 25. Februar 2020, ab 21 Uhr steigt das Achtelfinal-Hinspiel. Mit uns verpasst Ihr garantiert nichts und seid immer am Ball.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker FC Chelsea gegen FC Bayern München!

FC Chelsea gegen FC Bayern München: Das Schiedsrichtergespann

Geleitet wird die heutige Partie an der Stamford Bridge vom französischen Schiedsrichter Clement Turpin und seinem Team. An den 37-jährigen hat der deutsche Rekordmeister sehr gute Erinnerungen. Anfang Oktober leitete Turpin die 7:2-Gala der Münchner in London bei Chelseas Stadtrivalen Tottenham Hotspur.

Assistenten: Nicolas Danos und Cyril Gringore

Nicolas Danos und Cyril Gringore Vierter Offizieller: Frank Schneider

Frank Schneider VAR: Francois Letexier

FC Chelsea vs. FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bis auf die Langzeitverletzten Javi Martinez, Ivan Perisic und Niklas Süle stehen Hansi Flick im Duell mit Frank Lampard und dem FC Chelsea alle Spieler zur Verfügung. So könnten die beiden Teams heute Abend starten:

Chelsea: Willy Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso - Barkley, Mount - Giroud

Willy Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso - Barkley, Mount - Giroud FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Müller, Thiago - Coman, Gnabry - Lewandowski

"Es ist wichtig, dass wir schon im Hinspiel ein Zeichen setzen. Wir tun gut daran, dass wir mit Respekt aber ohne Angst in das Spiel gehen", gibt Flick die Marschrichtung für seine Elf vor.

Champions League: Die Achtelfinal-Rückspiele

Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea findet am Mittwochabend, 18. März 2020, um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena statt. Die weiteren Spiele im Überblick: