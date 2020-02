Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Das Bundesliga-Montagsspiel heute im Liveticker

Zum Abschluss des 23. Spieltags in der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt Union Berlin. Hier könnt Ihr das Montagsspiel im Liveticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Das Spiel in der Hinrunde entschieden die Frankfurter für sich. Ein 2:1-Auswärtssieg an der Alten Försterei stand am Ende zu Buche.

Vor Beginn: Die SGE empfängt die Eisernen heute in der Commerzbank-Arena. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin.

