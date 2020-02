Premier League: Manchester United hält Kontakt zu Champions-League-Plätzen - Martial gelingt Geniestreich

Manchester United hat am 27. Spieltag der Premier League den FC Watford souverän mit 3:0 (1:0) geschlagen und mit dem zweiten Sieg in Folge den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen gehalten. Für einen Hingucker sorgte am Sonntag Anthony Martial. Am Abend empfängt der FC Arsenal noch den FC Everton.