TSV 1860 München gegen 1. FC Magdeburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag empängt der TSV 1860 München zum 25. Spieltag der 3. Liga den 1. FC Magdeburg. Alle Informationen zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

© getty

1860 München - 1. FC Magdeburg: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Angepfiffen wird die Begegnung zwischen 1860 und Mannheim am heutigen Sonntag, dem 23.02.2020, um 13 Uhr. Austragungsort ist das Stadion an der Günwalder Straße in München, welches für 21.000 Zuschauer Platz bietet. Tobias Fritsch leitet die Partie als Schiedsrichter.

© GEPA

1860 gegen Magdeburg heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender der Telekom , Magenta Sport , die heutige Begegnung live und in voller Länge. Benötigt wird hierfür das Telekom -Sport-Paket, welches für Entertain -TV-Kunden dauerhaft und für Mobil- und Festnetz-Kunden der Telekom die ersten zwölf Monate kostenlos ist. Danach zahlen letztere 4,95 Euro monatlich. Ab 12.45 Uhr begrüßt Euch folgendes Personal zur Übertragung:

Kommentar : Alexander Klich

: Alexander Klich Moderation : Sascha Bandermann

TSV 1860 München vs. Magdeburg: SPOX-Liveticker

Alternativ könnt Ihr auch hier bei SPOX das Spiel live mitverfolgen. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtigen Aktionen auf dem Rasen.

1860 München - 1. FC Magdeburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

TSV 1860 München : Hiller - Berzel, Wein, Erdmann - Lex, Bekiroglu, Rieder, Dressel, Steinhart - Mölders, Niemann

: Hiller - Berzel, Wein, Erdmann - Lex, Bekiroglu, Rieder, Dressel, Steinhart - Mölders, Niemann 1. FC Magdeburg : M. Behrens - Ernst, Tob. Müller, Koglin, Perthel - J. Gjasula - Rother, Jacobsen - Möschl - Bertram, Roczen

1860 München gegen Magdeburg: Die letzten Duelle

Erst einmal trafen beide Klubs in ihrer Gschichte aufeinander. Mit 5:1 schossen die Magdeburger im Hinspiel die 60er aus der heimischen MDCC-Arena. Auf Seiten des 1. FCM trafen Christian Beck per Doppelpack, Sören Bertram, Björn Rother und Aaron Berzel per Eigentor. Für die Münchner Löwen erzielte Markus Ziereis in der Nachspielzeit lediglich den Ehrentreffer.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 24.08.2019 3. Liga 1. FC Magdeburg TSV 1860 München 5:1

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

In der Tabelle liegen die heutigen Gastgeber mit 35 Punkten nach 24 Spielen im gesicherten Mittelfeld auf dem elften Platz. Gegner Magdeburg ist mit 29 Zählern Tabellen-15. und hat auf die Abstiegsplätze nur ein Polster von einem Punkt.