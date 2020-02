Arminia Bielefeld gegen Hannover 96: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Duell in der 2. Liga zwischen Tabellenführer Arminia Bielefeld und Absteiger Hannover 96 am heutigen Sonntag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Umgekehrte Vorzeichen: Vor der Saison hätten wohl die wenigsten damit gerechnet, dass Arminia Bielefeld nach 22 Spielen Tabellenführer ist und Hannover 96 Platz zwölf belegt, sind die Hannoveraner doch Absteiger aus der Bundesliga und zählten zu den Aufstiegsaspiranten.

Arminia Bielefeld vs. Hannover 96: Anstoßzeit, Austragungsort

Austragungsort der Partie am 23. Spieltag in der 2. Liga ist die Schüco-Arena in Bielefeld, die 26.515 Zuschauern Platz bietet. Schiedsrichter Robert Hartmann wird die Begegnung am heutigen Sonntagnachmittag, 23. Februar 2020, um 13.30 anpfeifen. Unterstützt wird der Unparteiische von:

Assistenten: Tobias Schultes und Jochen Gschwendtner

Tobias Schultes und Jochen Gschwendtner Vierter Offizieller: Viatcheslav Paltchikov

Viatcheslav Paltchikov VAR: Patrick Ittrich

Arminia Bielefeld gegen Hannover 96 heute live im TV und Livestream

Live und exklusiv könnt Ihr die Partie außerhalb des Stadions lediglich im Pay-TV verfolgen. Sky überträgt das Spiel am heutigen Sonntagnachmittag sowohl als Einzelpartie als auch in der Konferenz mit den anderen beiden Duellen.

Zusätzlich bietet der Pay-TV Anbieter via SkyGo für alle Kunden einen Livestream an. Wer kein Abonnement besitzt, kann sich auf SkyTicket einen Tagespass ergattern.

Arminia Bielefeld - Hannover 96 heute im SPOX-Liveticker

Keinen Zugang zum Pay-TV und kein Ticket fürs Stadion? Kein Problem! Wir von SPOX halten Euch mit unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Arminia Bielefeld gegen Hannover 96.

Außerdem findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender eine Übersicht mit zahlreichen weiteren sportlichen Highlights. Klickt Euch einfach durch!

Arminia Bielefeld gegen Hannover 96: So könnten die Teams starten

So könnten die beiden Mannschaften am heutigen Nachmittag beginnen:

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Edmundsson, Hartel - Clauss, Klos, Soukou

Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Edmundsson, Hartel - Clauss, Klos, Soukou Hannover: Zieler - Jung, Anton, Elez, Horn - Kaiser, Bakalorz - Haraguchi, Albornoz - Maina, Teucht

Torgarantie: Mit Bielefeld (47 Tore) trifft die beste Offensive der Liga auf eine der anfälligsten Defensivreihen, Hannover kassierte bereits 37 Gegentreffer in nur 22 Spielen.

2. Liga: Der 23. Spieltag im Überblick

Parallel zum Heimspiel des Tabellenführers finden am heutigen Nachmittag zwei weitere Begegnungen statt. Der 23. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 21.02., 18.30 Uhr VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 21.02., 18.30 Uhr SV Wehen SpVgg Greuther Fürth 22.02., 13 Uhr SG Dynamo Dresden VfL Bochum 22.02., 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim 22.02., 13 Uhr VfB Stuttgart Jahn Regensburg 22.02., 13 Uhr Hamburger SV FC Sankt Pauli 23.02., 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 23.02., 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 23.02., 13.30 Uhr Arminia Bielefeld Hannover 96

2. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Spitzenreiter, Spitzenreiter, Spitzenreiter: Mit 44 Punkten aus den ersten 22 Spielen belegt die Arminia vor den Absteigern Hamburger SV (41 Zähler) und VfB Stuttgart (41) den ersten Tabellenplatz.

© GEPA

Die Tabelle vor dem 23. Spieltag: