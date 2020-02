Biathlon-WM LIVE, Massenstart Herren: TV-Übertragung, Livestream & Liveticker

Am heutigen Sonntag werden die Biathlon-Weltmeisterschaften 2020 in Antholz beendet. Sowohl die Damen als auch die Herren tragen einen Massenstart aus. SPOX erklärt, wo die Rennen im Livestream und TV gezeigt werden.

© GEPA

Die Biathlon-WM 2020 aus Antholz gibt es im Eurosport-Channel live auf DAZN zu sehen. Jetzt den Gratis-Monat sichern und alle Rennen mitverfolgen.

Biathlon-WM heute live: Programm vom Sonntag

Die Damen machten um 12.30 Uhr den Beginn mit dem Massenstart-Rennen über 12,5 Kilometer. Zweieinhalb Stunden später folgen die Herren, sie müssen 15 Kilometer zurücklegen.

Datum Disziplin Uhrzeit Liveticker 23.02.2020 Massenstart Damen 12:30 Uhr ERGEBNIS 23.02.2020 Massenstart Herren 15:00 Uhr Liveticker

© imago images

Massenstart Damen: Roiseland schnappt Wierer Gold weg

Die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland hat sich am Sonntag zur "Königin" der Biathlon-WM in Antholz gekrönt. Die 29-Jährige eroberte im abschließenden Massenstart-Rennen (12,5 km) ihre fünfte Goldmedaille in Südtirol, mit zwei Fehlschüssen gewann sie 20,7 Sekunden vor der Doppel-Weltmeisterin und Lokalmatadorin Dorothea Wierer (3). Lisa Theresa Hauser wurde 1:02,5 Minuten zurück Neunte (2).

Katharina Innerhofer hatte nach zwei fehlerfreien Liegendschießen sogar geführt, sechs Strafrunden nach dem Stehend-Anschlag warfen die Salzburgerin aber an die 19. Stelle (+2:19,4) zurück.

Massenstart: Biathlon-Weltmeisterschaft live im TV und Livestream

Alle Wettkämpfe der Biathlon-WM gibt es über den Eurosport-Channel auf DAZN zu sehen. Neben der Biathlon-WM hat der Streamingdienst noch Live-Fußball (Champions League, Europa League, ...), Tennis (US Open, Australian Open, French Open), US-Sport (NFL, MLB, NBA, NHL) und vieles mehr im Angebot.

Das gesamte Abo könnt Ihr für 11,99 Euro im Monat oder 111,99 Euro im Jahr nutzen, hier geht's zum unverbindlichen Gratis-Monat.

Alle Wettbewerbe könnt Ihr zudem kostenlos im Free-TV sehen, nämlich im ORF. Parallel zur Fernsehübertragung bietet der Sender außerdem einen kostenlosen Livestream in der ORF TVTHEK an.

© imago images

Biathlon-WM heute im Liveticker

Könnt Ihr die Massenstart-Rennen heute nicht live und in Farbe sehen, werft einfach einen Blick in unseren Liveticker-Kalender auf SPOX. Dort findet Ihr nicht nur Liveticker zu den heutigen Events ( Damen , Herren ), sondern bleibt auch bei vielen weiteren Events (Fußball, Tennis, Basketball, ...) auf dem Laufenden.

Doping-Razzia: Alexander Loginov verzichtet auf Massenstart

Der russische Sprint-Weltmeister Alexander Loginow hat nach der Doping-Razzia vom Samstag auf seine Teilnahme im abschließenden Massenstart verzichtet. Wie der russische Verband am Sonntag auf Twitter mitteilte, sei der 28-Jährige aufgrund der jüngsten Umstände "nicht in einem optimalen psychischen Zustand" .

Am Samstagmorgen hatte um 5.50 Uhr eine Sondereinheit der Polizei das Hotelzimmer Loginows durchsucht und Material beschlagnahmt, darunter seinen Laptop, sein Handy, Vitaminpräparate und Cremes. Loginow startete am Samstagnachmittag dennoch in der Staffel und lieferte als Schlussläufer bei Platz vier eine starke Leistung ab.

Die russische Botschaft in Rom erklärte unterdessen, dass nach vorläufigen Ergebnissen in dem Hotelzimmer keine Beweise für die Verwendung von Dopingmitteln gefunden worden seien.