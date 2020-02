Ski Alpin LIVE: Slalom in Yuzawa Naeba & Kombination in Crans-Montana im TV & Livestream sehen

Dieses Wochenende fanden die ersten alpinen Ski-Herren Rennen in Yuzawa Naeba (Japan) in vier Jahren statt. Nach dem gestrigen Riesenslalom steht in der Nacht auf Sonntag der normale Slalom am Programm. Am Vormittag geht es für die Damen dann in die alpine Kombination von Crans-Montana. Hier erfährt ihr das Programm, die TV-Zeiten und Livestream-Infos.