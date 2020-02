Ski Alpin LIVE: Slalom in Japan abgesagt! Kombination in Crans-Montana im TV & Livestream sehen

Dieses Wochenende fanden die ersten alpinen Ski-Herren Rennen in Yuzawa Naeba (Japan) in vier Jahren statt. Nach dem gestrigen Riesenslalom steht in der Nacht auf Sonntag der normale Slalom am Programm. Am Vormittag geht es für die Damen dann in die alpine Kombination von Crans-Montana. Hier erfährt ihr das Programm, die TV-Zeiten und Livestream-Infos.

© GEPA

Der Japan-Trip des alpinen Ski-Weltcups der Herren hat sich auf bloß ein Rennen beschränkt. Nachdem frühlingshafte Bedingungen und starker Wind am Samstag im Riesentorlauf von Yuzawa Naeba keine fairen Verhältnisse gewährleistet hatten, konnte am Sonntag der Slalom überhaupt nicht durchgeführt werden.

Nach zweieinhalbstündigem Zuwarten entschloss sich die Jury um 12.30 Uhr Ortszeit zur Absage.

Weltcup Ski Alpin: Programm am Sonntag

Zwei Rennen stehen am Sonntag auf dem Programm. Der Zeitplan der Rennen im Überblick:

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER 02.00 Uhr Slalom, 1. DG Yuzawa Naeba ABGESAGT 05.00 Uhr Slalom, 2. DG Yuzawa Naeba ABGESAGT 10.30 Uhr Alpine Kombination Crans-Montana SPOX

© getty

Kombination in Crans-Montana: Startliste, Nummern der ÖSV-Läuferinnen

Hier geht's zur gesamten Startliste . Die Nummern der ÖSV-Läuferinnen:

1: Ramona Siebenhofer

16: Nina Ortlieb

20: Franziska Gritsch

23: Michaela Heider

25: Lisa Grill

31: Mirjam Puchner

Damen, Kombination: Wann & wo kann ich die Rennen im TV & Livestream sehen?

DAZN zeigt im Eurosport-Channel alle Rennen des alpinen Ski-Weltcups live. Mit einem Abo, das im ersten Monat gratis ist, kann man die Rennen im Livestream auf Tablet, Smartphone, PC oder Laptop schauen.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10.00 Uhr Crans-Montana (Schweiz) Damen-Kombination SPOX DAZN , ORF

Alpine Kombination der Damen im Liveticker

Für alle, die das Rennen nicht vor dem Fernseher verfolgen, bietet sich der SPOX-Liveticker als perfekte Alternative an, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Slalom in Japan abgesagt: Kilde freut's

Im Slalom-Weltcup stehen damit regulär nur noch zwei Rennen auf dem Programm, Mitte März in Kranjska Gora und eine Woche darauf beim Saison-Finale in Cortina d'Ampezzo. Die einzige theoretische Möglichkeit, das Japan-Rennen nachzutragen, bestünde eventuell am Kranjska-Gora-Wochenende. In der Disziplinwertung führt der Norweger Henrik Kristoffersen zwei Punkte vor dem Franzosen Clement Noel sowie 57 Zähler vor dem Deutschen Daniel Yule.

© getty

Kristoffersen verpasste durch die Renn-Absage auch vorerst die Chance, im Gesamt-Weltcup seinen Landsmann Aleksander Aamodt Kilde in der Führungsposition abzulösen. Dazu hätte der 25-Jährige Slalom-Erster oder -Zweiter werden müssen. Kilde wäre nicht am Start gewesen. Der Herren-Weltcup wird von Freitag bis Sonntag in Hinterstoder in Oberösterreich mit einer aus Super-G und Slalom bestehenden Kombination, einem Super-G und einem Riesentorlauf fortgesetzt.