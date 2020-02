Boxen: Deontay Wilder gegen Tyson Fury - so lief der erste Kampf

Facebook

Boxen: Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2: Datum, Uhrzeit, Ort

Deontay Wilder und Tyson Fury treffen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum zweiten Mal aufeinander. Der Kampf findet in Las Vegas in der berühmten MGM Grand Garden Arena um etwa 5.45 Uhr statt. Die Vorkämpfe beginnen schon um 3 Uhr.

Wilder gegen Fury im TV und im Livestream

Der Rückkampf zwischen Wilder und Fury wird exklusiv auf DAZN übertragen.

Wilder gegen Fury: Der erste Kampf

Der erste Kampf endete mit einem spektakulären Unentschieden, in dem beide kräftig austeilten. Die Schiedsrichter bewerteten den Kampf mit 115:111, 112:114 und 113:113. Damit blieb Wilder WBC-Champion in der Schwergewichtsklasse.

Fury versuchte mit Grimassen und mit dem Abnehmen der Deckung von Beginn an schon seinen Gegner zu provozieren. Nach acht Runden hatte Fury bei den meisten Experten die Nase vorn. In der neunten Runde erwischte Wilder den Briten mit einer perfekten Rechten, die den 2,06 Meter großen Fury zu Boden brachte. Er erholte sich jedoch schnell davon und stand wieder auf. In der zwölften und letzten Runde erlitt Fury einen weiteren Knockdown, brachte den Kampf jedoch trotzdem über die Ziellinie.

Nach dem Kampf zeigte sich Fury voller Selbstvertrauen: "Obwohl ich zwei Mal zu Boden gegangen bin, bin ich der Meinung, dass ich gewonnen habe." Anschließend zollte Fury seinem Kontrahenten Respekt: "Wir beide haben einen starken Kampf abgeliefert und sind wahre Champions. Gott segne Deontay Wilder."

Fury und Wilder einigen sich auf Rückkampf

"Ich würde mich freuen, wenn mein nächster Kampf ein Rematch gegen Tyson wäre", sagte Wilder im Interview. "Ich bin zu 100 Prozent bereit für einen Rückkampf", bestätigte Fury.

Tyson Fury: Kampfstatistik

Kämpfe Siege Niederlagen Unentschieden 30 29 (20 durch KO) 0 1

Deontay Wilder: Kampfstatistik