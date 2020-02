Boxen: Wer überträgt Wilder gegen Fury 2?

Das Rematch: Deontay Wilder und Tyson Fury haben zuletzt am 1. Dezember 2018 im berühmten Staples Center in Los Angeles gegeneinander gekämpft. Das Ergebnis: Ein Unentschieden nach zwölf Runden, was dem amtierenden Weltmeister Wilder gereicht hat, um seinen Gürtel zu verteidigen. Wo ihr den zweiten Kampf der beiden Schwergewichts-Boxer sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Deontay Wilder gegen Tyson Fury: Datum, Uhrzeit und Austragungsort

Der Kampf steigt in der Nacht von Samstag, dem 22.02 auf Sonntag. Die Vorkämpfe sind für 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt und der Hauptkampf soll um 5:45 Uhr starten. Das offizielle Einwiegen findet bereits am Freitag um Mitternacht statt. Der Austragungsort dieses Jahr, das MGM Grand in Las Vegas, kann sich mit dem Staples Center durchaus messen.

Wilder gegen Fury 2: Der Kampf im Livestream und TV

Der Kampf ist im Free-TV nicht zu sehen. Live und exklusiv in voller Länge ist er beim Streamingdienst DAZN zu sehen, der in den letzten Jahren viele spektakuläre Kämpfe wie auch Anthony Joshua gegen Andy Ruiz 2 gezeigt hat. DAZN zeigt nicht nur den Hauptkampf ab 5:45 Uhr, sondern auch alle Vorkämpfe ab 3:00 Uhr und den Weigh-In am Freitagabend um 00:00 Uhr.

Nach dem ersten, kostenlosen Probemonat kostet ein Monatsabo bei DAZN 11,99 Euro. Das Jahresabo kostet 119,99 Euro.

Wilder vs Fury: Staredown wird ausbleiben

In der Pressekonferenz am Mittwoch, die auch im MGM Grand stattfand und allen Fans freien Eintritt bat, wurde es hitzig: Wilder und Fury ließen nicht nur Kampfansagen ohne Ende raus, sondern starteten auch die körperliche Auseinandersetzung frühzeitig. Die beiden Schwergewichte schubsten sich rum und wurden dann vorsichtshalber auseinander gehalten. Als Reaktion darauf verbot die Nevada Athletic Commission (NSAC) mittlerweile, dass der traditionelle Staredown beim Weigh-In beim Kampf am Samstag nicht stattfinden wird, um einen weiteren Kampf vor dem eigentlichen Kampf zu verhindern.

Boxen: Amtierende Weltmeister der WBC (World Boxing Council)