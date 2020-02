Bundesliga: Schalke 04 gegen RB Leipzig heute im LIVETICKER

Am 23. Spieltag der Bundesliga steigt das Topspiel der Woche am Samstagabend auf Schalke: Der FC Schalke 04 empfängt RB Leipzig in der Veltins-Arena. SPOX begleitet die Begegnung im LIVETICKER, sodass Ihr keine wichtige Spielszene verpasst.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Schalke 04 gegen RB Leipzig heute im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Während Schalke eine ruhige Woche hinter sich hat, musste Leipzig am Mittwoch in der Champions League in London gegen Tottenham ran. Stürmerstar Timo Werner entschied die Partie durch einen verwandelten Elfmeter für RB, das 1:0 gewann und damit eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel hat.

Vor Beginn: Leipzig sinnt nach dem Spiel der Hinrunde auf Revanche. Damals schockten die Königsblauen die Sachsen vor heimischer Kulisse und gewannen 3:1.

Vor Beginn: Willkommen zum Spiel der Woche in der Bundesliga! Schalke 04 empfängt RB Leipzig zu einem echten Spitzenspiel am 23. Spieltag.

Schalke 04 gegen RB Leipzig heute im TV und Livestream sehen

Im Spiel der Woche des 23. Spieltags der Bundesliga empfängt Schalke 04 RB Leipzig in der Veltins-Arena. Live im TV zu sehen ist die Begegnung aber nur im Pay-TV bei Sky. Die Übertragung beginnt bereits um 17.30 Uhr mit Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus, der anschließend auch mit Kommentator Wolff-Christoph Fuss das Spiel begleiten wird. Zu finden ist die Übertragung auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie in 4K-Auflösung auf Sky Sport Bundesliga UHD.

Wer nicht zuhause ist, bekommt für das Spiel aber auch einen Stream von Sky geliefert. Kunden des Abo-Senders nutzen dafür den Service SkyGo. Wer kein Abo besitzt, kann sich zum Beispiel einen Sport-Tagespass bei SkyTicket besorgen.

Wer etwas geduldiger ist, ist derweil auch bei DAZN gut aufgehoben, denn bereits 40 Minuten nach Abpfiff präsentiert das Streaming-Portal die Highlights des Spiels auf der Plattform zum Abruf.

Schalke 04 - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - McKennie, S. Serdar - Harit - Raman, Gregoritsch

Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - McKennie, S. Serdar - Harit - Raman, Gregoritsch Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino - Nkunku, Werner - Poulsen

Bundesliga: Die Tabelle am 23. Spieltag

Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass Schalke als Sechster gerade den so wichtigen Europa-League-Platz knapp vor Freiburg und Hoffenheim innehat. Leipzig wiederum muss nach dem 3:2-Heimsieg des FC Bayern am Freitag über Paderborn nachlegen, will man dem Meister auf den Fersen bleiben.