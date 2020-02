Werder Bremen gegen BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr wollt das Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund heute live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Wir von SPOX wissen wie das geht!

Die Highlights vom Gastspiel des BVB bei Werder Bremen könnt Ihr mit dem kostenlosen DAZN-Probeabo bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen.

Es ist noch keine vier Wochen her, da trafen die beiden Kontrahenten im DFB-Pokal-Achtelfinale aufeinander und Werder Bremen warf den BVB mit einem 3:2 (2:0)-Sieg aus dem Pokal. Milot Rashica (70.) sorgte für den gewinnbringenden dritten Treffer, nachdem Dortmund nur noch der Anschluss zum 3:2-Endstand gelang.

Die Erinnerungen an den Coup der Bremer sind noch frisch und doch sind die Vorzeichen vor dem Duell in der Bundesliga gänzlich unterschiedlich.

Werder Bremen gegen BVB: Die wichtigsten Infos

Austragungsort der Partie am 23. Spieltag ist das Wohninvest Weserstadion in Bremen, das 42.358 Zuschauern Platz bietet und indem Werder schon für so einige Überraschungen gesorgt hat.

Angepfiffen wird das Spiel am heutigen Samstagnachmittag, 22. Februar 2020, um 15.30 Uhr von Schiedsrichter Marco Fritz. Unterstützt wird der Offizielle von:

Assistenten: Dominik Schaal und Marcel Pelgrim

Dominik Schaal und Marcel Pelgrim Vierter Offizieller: Johann Pfeifer

Johann Pfeifer VAR: Tobias Reichel

Werder Bremen gegen BVB heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Werder und Dortmund gibt es heute live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV Sender überträgt die Partie sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit den drei anderen Begegnungen am heutigen Samstagnachmittag.

Für alle die unterwegs sind, hat der Pay-TV Anbieter zudem mit SkyGo einen Livestream im Angebot. Nicht-Kunden haben die Möglichkeit einen Tagespass auf SkyTicket zu kaufen.

Werder Bremen gegen BVB heute im SPOX-Liveticker

Kein Ticket fürs Stadion und kein Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem, wir von SPOX halten Dich mit unserem kostenlosen Liveticker stets auf dem Laufenden. Neben dem Einzelspiel haben auch wir am heutigen Nachmittag eine Konferenz im Angebot. Hier geht's zu den Tickern:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem unzählige weitere Sportevents.

Werder Bremen gegen BVB: Die voraussichtlichen Austellungen

Florian Kohfeldt und Lucien Favre könnten folgende Teams aufs Feld schicken:

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Moisander - Gebre Selassie, Sahin, Klaassen, Augustinsson - Bittencourt, Rashica - Selke

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Hazard, Sancho - Haaland

Bundesliga: Die Spiele am 23. Spieltag im Überblick

Mit einem Sieg gegen Bremen kann der BVB vorübergehend mit den Leipzigern nach Punkten gleichziehen. Alle Spiele des 23. Spieltags im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 21. Februar 2020 (20.30 Uhr) Bayern München SC Paderborn 07 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Werder Bremen Borussia Dortmund 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Hertha BSC 1. FC Köln 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) SC Freiburg Fortuna Düsseldorf 22. Februar 2020 (18.30 Uhr) Schalke 04 RB Leipzig 23. Februar 2020 (15.30 Uhr) Bayer Leverkusen FC Augsburg 23. Februar 2020 (18 Uhr) VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 24. Februar 2020 (20.30 Uhr) Eintracht Frankfurt Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Die Voraussetzungen vor dem Duell könnten nicht unterschiedlicher sein. Während sich Bremen tief im Tabellenkeller wiederfindet, liegen die Dortmunder nur vier Punkte hinter Tabellenführer und Liga-Primus FC Bayern München. Die Tabelle vor dem 23. Spieltag: