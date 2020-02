Bundesliga: Werder Bremen gegen BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Werder Bremen gegen BVB heute live: Anstoßzeit, Stadion, Schiedsrichter

Werder Bremen spielt heute um 15.30 gegen Borussia Dortmund. Die Partie findet vor 42.358 Zuschauern im Bremer Weserstadion statt. Schiedsrichter der Partie ist Marco Fritz.

Schiedsrichter: Marco Fritz

Assistenten: Dominik Schaal, Marcel Pelgrim

Vierter Offizieller: Johann Pfeifer

VAR: Tobias Reichel

VAR-Assistent: Arno Blos

Bundesliga: Werder gegen BVB heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Werder und Dortmund wird heute live und exklusiv auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender beginnt um 14 Uhr mit der Berichterstattung zu den Partien des Samstagnachmittag. Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann begrüßen dann die Zuschauer aus dem TV-Studio in Ismaning.

Kommentator Kai Dittmann wird das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 begleiten, in der Konferenz meldet sich Frank Buschmann. Wie üblich bietet Sky für alle Kunden das Spiel auch im Livestream via SkyGo an. Wer kein Abonnent ist, das Spiel aber trotzdem schauen möchte, kann sich auf SkyTicket den Spieltag buchen und die Partie dann ebenfalls im Livestream verfolgen.

Fußballfans, die das Spiel nicht live sehen können, haben ab 40 Minuten nach Spielende die Möglichkeit, die ausführlichen Highlights des Spiels und aller anderen Bundesliga-Begegnungen auf DAZN zu schauen.

Der Streamingdienst hat aber auch Live-Fußball aus der Bundesliga im Angebot. Dank einer Kooperation mit Eurosport zeigt DAZN alle Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele. Am 24.2. gibt es um 20.30 Uhr die Partie Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Union Berlin live und exklusiv in voller Länge auf DAZN .

Wer sich über das weitere Programm von DAZN informieren möchte, schaut einfach mal in die Wochenübersicht .

Bundesliga heute live: Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Liveticker

Für alle Fans, die keine Möglichkeit haben, das Spiel zu schauen. ist SPOX die richtige Anlaufstelle. Dort gibt es einen ausführlichen Liveticker und zudem einen Konferenzticker mit allen anderen Bundesligaspielen des Nachmittags.

Werder Bremen gegen BVB heute live im Liveticker

© GEPA

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 23. Spieltag

Für Werder Bremen zählt jeder Punkt. Die Bremer stecken bis über beide Ohren im Abstiegskampf und präsentieren sich seit Wochen desaströs. Borussia Dortmund wittert immer noch eine Chance aktiv ins Titelrennen einzugreifen und schwimmt dank Neuzugang Erling Haaland auf einer Welle der Euphorie.