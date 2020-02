Bundesliga: FC Schalke gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 bekommt es am 23. Spieltag der Bundesliga mit RB Leipzig zu tun. Wo Ihr das Spitzenspiel heute live im TV und Livestream schauen könnt, lässt sich hier nachlesen.

© getty

Sichert Euch jetzt den kostenfreien Probemonat und testet 30 Tage das volle Prgramm von DAZN

Schalke 04 gegen Leipzig heute live: Stadion, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Das Spiel zwischen Schalke und Leipzig findet heute um 18.30 Uhr in der Gelsenkirchener Veltins-Arena statt. Die legendäre Heimstätte der Königsblauen fasst 62.271 Zuschauer. Schiedsrichter der Partie wird Sascha Stegemann sein.

Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Assistenten: Mike Pickel, Frederick Assmuth

Frederick Assmuth Vierter Offizieller: Patrick Ittrich

VAR: Felix Zwayer

VAR-Assistent: Thorsten Schiffner

Schalke 04 gegen Leipzig heute live im TV und Livestream

Sky überträgt Schalke gegen Leipzig heute live und exklusiv. Der Pay-TV-Sender startet nach der Samstagskonferenz um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf das Topspiel. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt dann mit dem Experten Lothar Matthäus die Zuschauer aus der Veltins-Arena. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuß.

Wer ein Sky -Abo sein Eigen nennt, aber unterwegs ist, kann das Spiel auch im Livestream via SkyGo schauen. Nicht-Abonnenten, die nur an diesem Spieltag interessiert sind, könnten sich auf SkyTicket nur den Spieltag buchen und somit ebenfalls im Livestream das Spiel verfolgen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die ausführlichen Highlights der Partie auf DAZN . Der Streamingdienst zeigt zudem dank einer Kooperation mit Eurosport die Freitags-, Montags- und fünf frühen Sonntagsspiele der Bundesliga.

Dazu gibt es jede Menge weiteren Spitzenfußball und andere Sportarten aus Europa und der ganzen Welt. Wer sich einen Überblick über das Programm von DAZN verschaffen möchte, klickt sich einfach durch die Wochenübersicht .

© GEPA

Bundesliga heute live: Schalke gegen Leipzig im Liveticker

SPOX bietet zu allen Bundesligaspielen einen ausführlichen Liveticker an. So bleibt Ihr auch unterwegs immer auf dem Laufenden. Wer bereits nachmittags unterwegs ist, kann sich auch in der Liveticker-Konferenz über die anderen Bundesliga-Spiele informieren.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Der Kampf um die Meisterschaft ist spannend wie lange nicht. Gleich vier Mannschaften befinden sich mitten im Meisterrennen. Selbst Leverkusen sollte man noch nicht abschreiben.